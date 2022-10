Kaczyński: Jeżeli chodzi o opłacalność OZE, biogazownie są na ostatnim miejscu

Jeżeli chodzi o opłacalność odnawialnych źródeł energii, to w tej chwili biogazownie są na ostatnim miejscu – podkreślił w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu z mieszkańcami Stargardu (Zachodniopomorskie).

Według polityka na wsi jest dużo możliwości produkowania energii.

Prezes PiS został zapytany na spotkaniu z mieszkańcami Starogardu, czy to prawda, że w Polsce jest zakaz otwierania biogazowni przez indywidualnych rolników.

Kaczyński odpowiedział, że jeśli chodzi o biogazownie, to stanowią one duży potencjał i można by je uruchomić na polskiej wsi, ale "nie idzie to najlepiej".

"Jeżeli chodzi o opłacalność tych odnawialnych źródeł energii, to w tej chwili biogazownie są na ostatnim miejscu" - podkreślił Kaczyński.

"Na taki pomysł, który niektórzy mają, że one będą działały z ciągłymi dopłatami, to państwo przecież dopłaca nie z własnych kieszeni, tylko z kieszeni obywateli. Obywatele nie mogą do wszystkiego dopłacać, więc to jest może mało realne" - powiedział prezes partii rządzącej.

Ale - jak dodał - "ja osobiście sądzę, że można jednak to tak zorganizować, żeby to stało się opłacalne".

"Nie wchodzę w szczegóły, bo się na tym dobrze nie znam, ale to na pewno jest też jedno z naszych zasobów energetycznych. Jest jeszcze taki drugi, stosunkowo mało jeszcze wykorzystywany, bo na przykład fotowoltaika poszła bardzo szybko, wiatraki to każdy widzi, będą jeszcze te wielkie wiatraki na morzu, natomiast są te małe elektrownie wodne" - zaznaczył prezes PiS.

Jak podkreślił, "to nie jest jakiś ogromny potencjał, bo w Polsce jest niestety najmniej wody ze wszystkich państw Europy". Ale - dodał - "jednak pewien potencjał jest i kiedyś przecież te młyny stały na nawet malutkich rzeczkach. I z tego jakaś energia też może być".

"Mówiąc krótko, na wsi jest dużo możliwości produkcji energii. I to na pewno jest do wykorzystania, z tym że jeżeli chodzi o biogazownie, to powiedziałem zgodnie z tym co wiem, a akurat miałem ostatnio okazję na ten temat rozmawiać z osobą, która się w tym dobrze orientuje" - zaznaczył prezes PiS.