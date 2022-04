Kaczyński: wcale nie jestem pewien, czy gazoport byłby gotowy, gdyby trwały tamte rządy

Wcale nie jestem pewien, czy gazoport byłby gotowy, gdyby trwały tamte rządy - powiedział w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński pytany o wypowiedź Donalda Tuska, że gazoport w Świnoujściu został zbudowany za jego rządów.

Kaczyński był pytany o wypowiedź szefa Platformy Obywatelskiej na jednym ze spotkań, że to jemu Polska zawdzięcza bezpieczeństwo energetyczne, bo gazoport powstał w czasie jego rządów, a rząd PiS-u nadał mu nazwę.

"Gazoport został zaplanowany, wymyślony można powiedzieć za naszych rządów, później trwała niesłychanie powolna budowa i nie wiem, kiedy by się skończyła, gdyby nie zmiana rządów. Myśmy to skończyli i uruchomili" - powiedział prezes PiS.

"Także nazwali - i to jest zdaje się jedyna rzecz, którą nam Tusk przyznaje. Chodzi o imię Lecha Kaczyńskiego, który niewątpliwie był pomysłodawcą tego przedsięwzięcia" - dodał.

"Wcale nie jestem pewien czy ten gazoport po dziś dzień byłby gotowy, gdyby trwały tamte rządy" - ocenił.

"Poza tym ten gazport jest ważny, ale oczywiście nie zapewnia nam bezpieczeństwa. To zapewnia nam rurociąg norweski. Ten rurociąg nie był jednak przez naszych poprzedników budowany" - mówił w wywiadzie wicepremier Kaczyński.

Przypomniał, że był on zaproponowany przez premiera Jerzego Buzka, a potem zakwestionował go i odrzucił premier Leszek Miller i nie było to kontynuowane.

"Myśmy to podjęli i zrobili. My mamy, można powiedzieć, w naszym dorobku zarówno jedno jak i drugie" - zaznaczył.

"A Donald Tusk - co można powiedzieć nie jest rzeczą nadzwyczajną w jego praktykach - mija się z prawdą" - dodał.

Polski terminal przeładunkowy i regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu otwarty został w 2015 r., pierwszy gazowiec wpłynął 11 grudnia 2015 r. Od czerwca 2016 r. terminal LNG nosi imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Wydajność instalacji, to obecnie 5 mld m sześc. rocznie. Pracują dwa zbiorniki po 160 tys. m sześc. każdy. Trwa rozbudowa terminalu o dodatkowe nabrzeże, trzeci zbiornik oraz dodatkową instalację regazyfikacyjną - zwiększającą nominalną moc terminalu do 7,5 mld m sześc. rocznie.