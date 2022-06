Kamil Kamiński wraca do grupy Tauron

Kamil Kamiński, były wiceprezes Tauron Polska Energia, 1 czerwca 2022 r. został powołany do zarządu Tameh Holding i zarządów spółek operacyjnych w Polsce i Czechach. Tameh Holding to spółka, w której udziałowcami są Tauron Polska Energia i ArcelorMittal Poland.

Tauron Polska Energia i grupa ArcelorMittal posiadają po 50 proc. udziałów w spółce Tameh Holding (Tauron ArcelorMittal Energy Holding).

Tameh Holding z kolei jest właścicielem 100 proc. udziałów w dwóch spółkach operacyjnych: Tameh Polska i Tameh Czech.

W skład Tameh Polska wchodzą Zakład Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej, Zakład Wytwarzania Kraków w Krakowie i Zakład Wytwarzania Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu.

Tameh Czech posiada Elektrociepłownię w hucie Liberty Ostrava.

Kamil Kamiński to absolwent Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskał tytuł Executive MBA (Stockholm University School of Business / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz Post-MBA Diploma in Strategic Financial Management (Rotterdam School of Management, Erasmus University/GFKM).

Był związany z grupą kapitałową Węglokoks, gdzie w ramach Węglokoks Energia uczestniczył w konsolidacji aktywów energetyczno-ciepłowniczych Kompani Węglowej i Węglokoksu.

Wcześniejsze doświadczenia obejmują prezesurę Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice. Kierował również działaniami Jonn Menzies PLC w Polsce.

Przez wiele lat współpracował z Grupą Lotos, wspierając rozwój segmentu paliwa lotniczego, czego efektem był proces joint venture z Air BP Ltd. i powołanie Lotos Air BP.

Jako wiceprezes zarządu ds. klienta i wsparcia korporacyjnego grupy Tauron nadzorował pracę następujących obszarów działalności Spółki: zarządzania korporacyjnego, zasobów ludzkich, strategii marketingowej i relacji z klientami, funkcjonowania i zarządzania systemami IT, ochrony danych osobowych oraz zakupów i administracji.

W zakresie nadzoru właścicielskiego sprawował funkcje przewodniczącego bądź członka następujących rad nadzorczych: Tauron Ciepło, Tauron Sprzedaż oraz Tameh Holding.

Jako prezes Elektrociepłowni Będzin uczestniczył w restrukturyzacji grupy kapitałowej EC Będzin i podejmował działania zmierzające do uruchomienia nowych inwestycji. Przygotowywał i wdrażał plan korporacyjny związany z projektem „Elektrociepłownia Nowy Będzin"

