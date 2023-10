Kanadyjczycy budują łańcuchy dostaw do budowy reaktorów BWRX-300

Kanadyjski producent najcięższych elementów dla przemysłu jądrowego BWXT buduje łańcuch dostaw elementów do budowy reaktorów BWRX-300. Konstrukcje te zamierza stawiać w Polsce spółka Orlenu i Synthosu. Wcześniej pierwszy BWRX-300 ma powstać w Kanadzie.

W sierpniu 2022 roku BWXT zdobyło kontrakt projektowy na elementy reaktora BWRX-300, zaprojektowanego przez firmę GE Hitachi Nuclear Energy (GEH).

W sierpniu 2022 roku BWXT zdobyło kontrakt projektowy na elementy reaktora BWRX-300, zaprojektowanego przez firmę GE Hitachi Nuclear Energy (GEH). Reaktor tego typu zamierza postawić w swojej elektrowni Darlington w kanadyjskiej prowincji Ontario miejscowy koncern energetyczny Ontario Power Generation, należący w całości do prowincji. Model ten ma też trafić do Polski, spółka Orlenu i Synthosu OSGE wskazała już pierwsze potencjalne lokalizacje. Reaktor tego typu zamierza wybudować także amerykański państwowy koncern TVA.

BWXT w Ontario ma osiem zakładów produkcyjnych

BWXT w Ontario ma osiem zakładów produkcyjnych, a w Cambridge - największą w Ameryce Północnej fabrykę ciężkich komponentów dla energetyki jądrowej. Firma w swojej historii zbudowała w tych zakładach m.in. ponad 320 wytwornic pary dla różnych klientów i do różnych typów reaktorów. Pojedyncza wytwornica ma masę, zależnie od modelu, od 400 do ponad 500 ton i długość co najmniej kilkunastu metrów. BWXT produkuje też zestawy paliwowe. Zbudowało też wszystkie reaktory, używane na okrętach marynarki Stanów Zjednoczonych o napędzie jądrowym, dostarcza do nich części i usług serwisowych.

Prezes BWXT Canada John MacQuarrie ocenia, że produkcja elementów do BWRX-300 ma dziś interesujące perspektywy.

"Oczekujemy sporego popytu na ten produkt" - mówi PAP MacQuarrie. "Obok odbiorców w Kanadzie mamy w kręgu zainteresowanych także Polskę, USA i Wielką Brytanię" - dodaje.

"Uważam, że w ciągu następnych lat, oprócz Darlington, zobaczymy kolejne projekty BWRX-300, nawet po 2-3 roczne. Perspektywy są bardzo ciekawe dla nas, jako producenta ciężkich elementów" - mówi prezes BWXT. Na razie firma ocenia, że jeżeli podpisze odpowiedni kontrakt z OPG, już jesienią tego roku zacznie zamawiać materiały i komponenty do pierwszego BWRX-300.

MacQuarrie zaznacza, że BWXT dokonuje ostatecznego montażu elementów, które zamawia u innych producentów. Mamy sprawdzonych dostawców takich części w Korei Płd., Japonii czy Wielkiej Brytanii. Nie jest jednak przesądzone, kto i co będzie dostarczał - podkreśla.

BWXT myśli o seryjnych zamówieniach i podaje liczby

Budowa samego zbiornika trwa kilkadziesiąt miesięcy, ale prezes BWXT ocenia, że przy seryjnych zamówieniach i po uruchomieniu produkcji firma będzie w stanie budować nawet sześć zbiorników rocznie. MacQuarrie podkreśla, że seryjna produkcja przekłada się na spadek kosztów.

"Wybudowanie jednego zbiornika jest kosztowne, przy ponad 10 w serii redukcja kosztów może sięgnąć 10-15 proc. Budowa dla przemysłu jądrowego nigdy nie będzie zautomatyzowana w wysokim stopniu, dlatego efekt skali szacujemy na tyle, a nie więcej" - zaznacza.

OPG na razie przygotowuje się do budowy jednego nowego reaktora w Darlington, ale docelowo zakłada, że w połowie lat 30. firma będzie miała ich cztery. W Polsce we wskazanych wstępnie przez OSGE lokalizacjach, jak np. Stawy Monowskie koło zakładów Synthosu w Oświęcimiu, Ostrołęka czy Włocławek, mają być budowane po 3-4 reaktory BWRX-300.

BWXT obecnie realizuje kontrakty na budowę 32 wytwornic pary, zarówno do reaktorów wodnych ciśnieniowych, jak i kanadyjskich ciężkowodnych typu Candu. Jednostki tego typu pracują w miejscowych elektrowniach Darlington, Pickering i Bruce, i po 30 latach pracy przechodzą planowe remonty, wymagające wymiany wielu elementów, w tym i wytwornic.