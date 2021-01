Kanadyjska firma partnerem Orlenu w budowie morskiej farmy wiatrowej

Kanadyjska firma Northland Power Inc. zostanie partnerem branżowym PKN Orlen przy realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku.

Nisko- i zeroemisyjne aktywa energetyczne Northland Power zlokalizowane na 4 kontynentach obejmują łącznie 2,6 GW funkcjonujących mocy wytwórczych oraz 1,4 GW mocy w fazie budowy lub zaawansowanego procesu planowania.- Ogłoszona dziś współpraca to potwierdzenie dalszego rozwoju Northland Power w dziedzinie energetyki odnawialnej i umocnienie naszej pozycji jako jednego z globalnych liderów w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Cieszymy się z możliwości współpracy z PKN Orlen przy realizacji projektu Baltic Power. To dla nas nie tylko możliwość zwiększenia obecności Northland w Europie, ale - co ważniejsze – poprzez udział w procesie transformacji energetycznej Polski wsparcie globalnego trendu dekarbonizacji – powiedział Mike Crawley, prezes i dyrektor generalny Northland Power.Northland Power Inc. zaliczany do grona 10 największych na świecie firm działających w obszarze morskiej energetyki wiatrowej jest deweloperem, właścicielem i operatorem morskich elektrowni wiatrowych działających w Europie, a także projektów realizowanych obecnie w Azji.Moce zainstalowane w morskiej energetyce wiatrowej spółki wynoszą niemal 1,2 GW, a składają się na nie trzy farmy zlokalizowane w Europie na Morzu Północnym: Gemini (600 MW), Nordsee One (332 MW) oraz Deutsche Bucht (252 MW).Northland Power Inc. prowadzi również zaawansowane prace nad przygotowaniem do realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej Hai Long w Cieśninie Tajwańskiej o mocy całkowitej 1 GW; we wczesnej fazie przygotowań znajdują się także projekty w Japonii (600 MW) oraz Korei Południowej (1 GW).Na nisko- i zeroemisyjne aktywa energetyczne spółki składają się ponadto 130 MW zainstalowanych w fotowoltaice, 394 MW w lądowych farmach wiatrowych oraz 973 MW energii z gazu.Bezpośrednim wspólnikiem Baltic Power po zawiązaniu umowy joint venture będzie spółka NP Baltic Wind B.V. z siedzibą w Holandii, która pozostaje w 100 proc. zależna od notowanej na giełdzie w Toronto spółki Northland Power Inc. (NPI). NP Baltic Wind B.V. jest spółką celową zawiązaną przez NPI dla potrzeb realizacji projektu wspólnie z PKN Olren. NP Baltic Wind B.V., jako część wkładów pieniężnych wnoszonych na pokrycie udziałów w Baltic Power, planuje w 2021 roku zainwestować w rozwój Baltic Power około 290 mln zł.Budowa morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku pozostaje jednym z kluczowych projektów rozwojowych PKN Orlen, wpisującym się w strategię koncernu, zakładającą inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania.Prace nad rozwojem morskiej energetyki wiatrowej Orlen prowadzi poprzez spółkę Baltic Power, która ma koncesję na budowę farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW. Jej obszar, o łącznej powierzchni ok. 131 km2, zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego - na wysokości Choczewa i Łeby.