Kanadyjski Northland Energy zainteresowany energetyką wiatrową w Polsce

Polska bardzo szybko stanie się gorącym rynkiem dla sektora OZE, szczególnie w zakresie morskiej energii wiatrowej. Polskim rynkiem jest zainteresowanych wielu międzynarodowych inwestorów - mówi Morten Melin z kanadyjskiej Northland Energy.

Dojrzałość Polski w wielu z tych obszarów daje znakomite możliwości włączenia lokalnej wiedzy eksperckiej oraz łańcucha dostaw w cały ten proces. Postrzegam Polskę jako potencjalny kolejny naturalny krok po sukcesach, jakie odnieśliśmy w Holandii i Niemczech, oraz jako potencjalne okno umożliwiające dalszą ekspansję w stronę państw bałtyckich. Oczywiście musimy znaleźć właściwego partnera i projekty– a mamy ogromną nadzieję, że to nam się uda. Morze Bałtyckie to nie jest obszar zupełnie nieznany naszej organizacji, ponieważ wielu doświadczonych członków zespołu w ramach naszego portfolio Nordsee było w przeszłości zaangażowanych w szereg projektów bałtyckich po stronie niemieckiej, o łącznej mocy 1 GW.- Z punktu widzenia sektora energii odnawialnej dobrze przyjmujemy propozycje polskiego rządu w sprawie obecnego kryzysu epidemiologicznego COVID-19. Projekt tarczy antykryzysowej przyjęty przez Sejm ma na celu pomóc społeczeństwu i systemowi ochrony zdrowotnej. Z perspektywy energetyki zwracamy uwagę, na poprawkę, jaką pakiet ratunkowy wprowadza w ustawę o odnawialnych źródłach energii, która daje maksymalnie dodatkowy 12 miesięcy zwycięzcom aukcji z kontraktami różnicowymi na rozpoczęcie produkcji energii. Taki zapis wskazuje, że rząd chce zadbać o inwestorów lokalnych i zagranicznych.Władze w Polsce chcą umożliwić podmiotom z kontraktami różnicowymi na skorzystanie z nich, mimo problemów z łańcuchami dostaw. Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii, zwrócił ostatnio uwagę, że celem Ministerstwa Klimatu jest stworzenie optymalnych warunków dla OZE na szybki re-start, po kryzysie epidemicznym. Bardzo cieszą nas zapewnienia Zbigniewa Gryglasa, pełnomocnika ds. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, o tym że Polska będzie nadal dążyć do wysokiej produkcji elektryczności z farm wiatrowych i słońca – to są dwa obszary, którymi jesteśmy mocno zainteresowani.W kwestii fotowoltaiki realizujemy właśnie instalację o mocy 130 MW w Meksyku. Zgadzamy się z ministrem Gryglasem, który widzi w farmach wiatrowych szanse dla rozwoju firm przy Bałtyku, ale również w głębi kraju jako elementów łańcucha dostaw. Ponadto doceniamy też zaangażowanie Polski w Brukseli poprzez propozycje ministra Michała Kurtyki dot mechanizmów osłonnych dla sektora OZE i tym samym współpracy Polski w budowie silnego europejskiego przemysłu niskoemisyjnego.