Kanclerz Niemiec: musimy stawiać cztery, pięć turbin wiatrowych dziennie

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz wezwał w poniedziałek do zwiększenia tempa produkcji turbin wiatrowych, aby przemysł mógł stać się neutralny klimatycznie do 2045 roku. "Musimy stawiać cztery do pięciu nowych turbin wiatrowych dziennie do 2030 roku" - oświadczył.

Instalacje paneli słonecznych powinny - zdaniem kanclerza - stanowić w przeliczeniu odpowiednik "ponad 40 boisk piłkarskich" dziennie.

Zgodnie z ustawą o ochronie klimatu Niemcy powinny być neutralne pod względem emisji CO2 do 2045 r. Wymaga to ogromnych inwestycji w przyjazną dla klimatu restrukturyzację gospodarki. Ekspansja zielonej energii elektrycznej z wiatru i słońca odgrywa kluczową rolę.

Scholz zakłada też, że za kilka lat bezrobocie nie będzie już w Niemczech problemem. "W ciągu najbliższych kilku lat Niemcy zostawią problem bezrobocia za sobą" - powiedział nawiązując do zbliżającej się restrukturyzacji przemysłu. Obecnie stopa bezrobocia utrzymuje się na poziomie 5,7 procent.

Odnosząc się do różnic wewnątrz rządzącej w Niemczech koalicji SPD, Zielonych i FDP, kanclerz Scholz powiedział, że spotkanie w Mesebergu doprowadziło do zbliżenia w różnych kwestiach spornych. "Mogę poinformować, że osiągnęliśmy również postęp w wielu kwestiach, które negocjujemy na co dzień" - przekazał Scholz, cytowany przez agencję dpa. Koalicja chce teraz zakończyć wiele różnych projektów "w bardzo krótkim czasie" - dodał Scholz.

W ostatnich tygodniach i miesiącach partnerzy koalicyjni toczyli spory w takich kwestiach, jak rozbudowa autostrad, planowane wycofanie silnika spalinowego czy zakaz nowych systemów ogrzewania olejowego i gazowego.