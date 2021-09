Kara w sprawie Turowa. Komentarze prosto z Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Myślę, że nikt się nie cieszy z tej sytuacji; to jest naprawdę zła wiadomość, że te kary są dotkliwe; jeżeli to postępowanie zostało doprowadzone do etapu, w którym zapadła decyzja Trybunału (TSUE) i ona będzie wykonalna, a Komisja ma środki, to co można ciekawego powiedzieć? Myślę, że to jest dobra ilustracja tego, w jakiej sytuacji znalazł się nasz sektor energetyczny i czego się od niego wymaga – tak uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach komentowali nałożenie na Polskę kar za niezaprzestanie wydobycia kopalni węgla Turów.

- Na pewno to, co można zrobić, to przede wszystkim próbować porozumieć się z Czechami – radzi Joanna Maćkowiak-Pandera.

Zdaniem Bartłomieja Pawlaka Sytuacja z Turowem jest dobrym przykładem na to, że trzeba szybko i odpowiednio reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

Bezpośrednie komentarze