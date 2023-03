Karlikowski: Inwestycja w Stalowej Woli to odpowiedź na zapotrzebowanie firm

Inwestycja w Stalowej Woli to nasza odpowiedź na zapotrzebowanie firm z parku inwestycyjnego. Dla coraz większej liczby firm dostępność do zielonej energii jest wymogiem, aby zainwestowały w danym miejscu – powiedział prezes PGE Energia Odnawialna Marcin Karlikowski.

PGE Energia Odnawialna (PGE EO) zamierza uruchomić instalacje OZE o łącznej mocy blisko 100 MW na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola. Powstać ma też magazyn energii oraz pierwsze w regionie centrum serwisowe. Inwestycja kosztować będzie ok. 400 mln zł.

Koło Stalowej Woli rozpoczęła się budowa jednej z największych farm fotowoltaicznych w kraju

W rozmowie z PAP Karlikowski przypomniał, że to kolejna inwestycja PGE EO na Podkarpaciu. Niedawno na terenie gminy Grębów, koło Stalowej Woli rozpoczęła się budowa jednej z największych farm fotowoltaicznych w kraju. "Dodatkowo w gminie Grębów pracujemy nad kilkoma innymi projektami, które mają już pozwolenia na budowę" - dodał prezes spółki.

W stalowowolskim parku będzie zarówno farma fotowoltaiczna, jak i wiatraki, powstanie też magazyn energii oraz centrum serwisowe w zakresie OZE.

Prezes PGE EO pytany o to, kiedy inwestycja zostanie zrealizowana, odpowiedział, że powinno to nastąpić za ok. dwa lata. Zastrzegł przy tym, że jeśli chodzi o wiatraki, może to być dłużej - nawet cztery lata. "Dużą zaletą jest to, że inwestycja jest w parku przemysłowym, to ułatwia i przyśpiesza wiele spraw" - dodał.

Inwestycja zostanie zrealizowana na działce o powierzchni 70 ha.

Z energii, która będzie wytwarzana w ramach instalacji, korzystać będą nie tylko firmy

Jak podkreślił Karlikowski, w ramach projektu powstanie pierwsze w regionie centrum serwisowe w zakresie OZE, które będzie obsługiwać wszystkie inwestycje PGE EO na Podkarpaciu. Prace w centrum znajdzie kilkadziesiąt osób. "To będą dodatkowe miejsca pracy i liczymy tutaj na współpracę z miejscowymi szkołami w tym zakresie. To będą bardzo nowoczesne miejsca pracy" - zapowiedział prezes PGE EO.

Zwrócił uwagę, że z energii, która będzie wytwarzana w ramach instalacji OZE w parku, korzystać będą nie tylko firmy; będzie ona wprowadzona do sieci przesyłowej - zaznaczył.

Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park Stalowa Wola to teren o powierzchni 1 tys. ha, który został przeznaczony pod inwestycje przemysłowe związane ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem nowoczesnych technologii w dziedzinie energii, elektromobilności, transportu, technologii wodorowej, lotnictwa czy motoryzacji.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, cztery elektrownie szczytowo-pompowe oraz 24 elektrownie fotowoltaiczne. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2433,1 MW.