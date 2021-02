Karol Lasocki, DWF Poland: Na rynek wróci istotna pula obszarów morskich na Bałtyku

Na rynek wróci istotna pula obszarów morskich na Bałtyku, o które będą się mogli ubiegać inwestorzy polscy i zagraniczni. Czeka na to teraz cała branża morskiej energetyki wiatrowej. - To będzie wielki bój, który rozegra się, czy też na dobre rozpocznie, prawdopodobnie w II połowie 2021 roku. To będzie bardzo ważne rozdanie kart na polskim rynku morskiej energetyki wiatrowej, które na wiele lat określi kto, gdzie i ile farm będzie mógł zbudować - mówi dr Karol Lasocki, partner w kancelaria prawnej DWF Poland.

Zgodnie z przepisami unijnymi plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich musi zostać przyjęty do końca marca 2021 roku. Wieść gminna niesie, że zostanie przyjęty pod koniec marca 2021 - mówi Karol Lasocki.

Inwestorzy przygotowują się do składania wniosków o PSZW (pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie morskich farm wiatrowych na Bałtyku) na te obszary, które wrócą na rynek - informuje Karol Lasocki.

Jeśli wpłynie kilka wniosków o PSZW dotyczących tego samego obszaru morskiego, to Ministerstwo Infrastruktury będzie przeprowadzało postępowania rozstrzygające - wyjaśnia Karol Lasocki.