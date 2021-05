Karta Zielonej Transformacji. Firmy i instytucje rzucają wyzwanie zmianom klimatu

Kartę Zielonej Transformacji podpisało 11 podmiotów. Wyzwanie zmianom klimatycznym rzucili Saule Technologies, Columbus Energy, Columbus Elite, Nexity, MVGM, Skanska, Somfy, Miasto Piastów, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz ECR Polska. Sygnatariusze wspólnie zobowiązali się do podjęcia konkretnych działań w celu ograniczenia zmian klimatycznych.

Działania proklimatyczne i prośrodowiskowe

Inicjatorami, a zarazem pierwszymi sygnatariuszami Karty Zielonej Transformacji, są podmioty, które już aktywnie angażują się w działania proklimatyczne i prośrodowiskowe: Saule Technologies, Columbus Energy, Columbus Elite, Nexity Global, MVGM, Skanska, Somfy, Miasto Piastów, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz ECR Polska.- Wierzymy, że synchronizacja działań wielu różnych organizacji i biznesów może znacząco przyspieszyć transformację energetyczną w Polsce. Cieszymy się, że jesteśmy częścią tego projektu. Jednocześnie zachęcamy wszystkich naszych partnerów do podpisania Karty Zielonej Transformacji oraz podjęcia konkretnych działań. Zmiany klimatu postępują, nie ma na co czekać, aby je ograniczyć trzeba działać tu i teraz – zaznacza Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy.- Niepokój związany z postępującymi w zatrważającym tempie zmianami klimatycznymi był jednym z tych czynników, które najbardziej motywowały mnie do intensywnych prac badawczych nad perowskitami. Jestem dumna, że razem z Saule Technologies możemy stać na czele kluczowych inicjatyw, których celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., a być może jeszcze wcześniej. Kartę Zielonej Transformacji podpisaliśmy z pełną odpowiedzialnością i jednocześnie nadzieją, że za nami i dziesięcioma podmiotami, które już teraz potwierdziły swoje zaangażowanie, podążą kolejne firmy. Wierzę, że wspólnie mamy realną moc sprawczą i siłę, by zmienić ten świat na lepsze – podkreśla Olga Malinkiewicz, CTO i założycielka Saule Technologies.Saule Technologies to polska firma, stworzona w 2014 r. przez fizyczkę Olgę Malinkiewicz oraz biznesmenów Piotra Krycha i Artura Kupczunasa. Obecnie firma zatrudnia zespół kilkudziesięciu naukowców i inżynierów, pracowników administracyjnych z blisko 20 krajów, którzy skonstruowali pierwszą na świecie linię produkcyjną drukowanych ogniw perowskitowych. To innowacyjne rozwiązanie fotowoltaiczne pozwala generować energię zarówno ze słońca, jak i ze sztucznego światła, dlatego znajduje zastosowanie w wielu przestrzeniach i obszarach użytkowych.Columbus Energy jest wiodącym dostawcą usług na rynku nowoczesnej energetyki. Oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu energii odnawialnej dla gospodarstw domowych i biznesu oraz realizuje długoterminowe inwestycje w farmy fotowoltaiczne. Wyznacza standardy jakości, stawia na nowoczesną technologię i troszczy się o klienta na wszystkich etapach realizacji. Firma jest najwyżej wycenianą spółką na rynku NewConnect. Coroczny, dynamiczny wzrost przychodów plasuje ją wśród największych udziałowców rynku instalacji fotowoltaicznych w Polsce. W skład Grupy Kapitałowej Columbus Energy, oprócz spółek celowych związanych z inwestycjami w zielone aktywa, wchodzą m.in. następujące podmioty: Columbus Elite S.A., Nexity Global S.A., Saule S.A.Fundacja Carbon Footprint powstała na początku 2019 roku. Przyświecają jej dwa konkretne cele: podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. CFF działa na rzecz budowania świadomości społecznej poprzez projekty edukacyjne i publikację merytorycznych treści. Współpracując z innymi organizacjami pozarządowymi, odpowiedzialnym biznesem i ekspertami, współtworzy platformę do wymiany doświadczeń, jaką jest szczyt klimatyczny Carbon Footprint Summit.