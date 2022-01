Katowice: w siedem lat wymieniono 6,3 tys. źródeł ciepła, ok. 15 tys. wciąż do wymiany

Blisko 6,3 tys. źródeł ciepła wymieniono w minionych siedmiu latach w Katowicach dzięki dofinansowaniu z miejskiego programu antysmogowego. Władze miasta szacują, że do wymiany kwalifikuje się jeszcze ok. 15 tys. systemów grzewczych, przyczyniających się do powstawania smogu.

"W ostatnich latach Katowice zintensyfikowały działania na rzecz walki o czyste powietrze. W latach 2015-2021 dzięki miejskiemu programowi dofinansowano wymianę 6273 źródeł ciepła, kosztem ponad 53,5 mln zł. Dotacje mogą otrzymać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy - wsparcie miasta sięga nawet do 10 tys. zł" - przypomniał w czwartek prezydent Katowic Marcin Krupa.

Od zeszłego roku katowicki samorząd przestał dotować zakup kotłów węglowych, jednocześnie skracając okres karencji dla wymiany kotłów węglowych zakupionych wcześniej w systemie dotacji z 10 do 5 lat. Podniesiono też do 10 tys. maksymalną wysokość dofinansowania dla kotłów na pellet oraz pomp ciepła przeznaczonych na cele grzewcze.

Samorządowy podkreślają, iż każdy, kto w Katowicach złoży wniosek o wymianę "kopciucha" i spełni związane z tym wymogi, otrzyma dotację na zmianę ogrzewania, zaś wsparcie miasta w tym zakresie należy do największych w Polsce. W 2021 roku wymieniono na ekologiczne 1407 systemów ogrzewania w lokalach i budynkach. Do 2023 r. planowana jest modernizacja - także pod kątem zmiany źródła ciepła - kolejnych 47 budynków za prawie 99 mln zł.

"Ze smogiem walczymy na wielu frontach. Poza wymianą kotłów realizujemy projekty termomodernizacji, Straż Miejska wykonuje kontrole, inwestujemy także setki milionów złotych w komunikację publiczną. Powietrze z roku na rok jest coraz lepsze, ale do ideału wciąż daleko" - ocenia prezydent Krupa.

Samorząd, za pośrednictwem straży miejskiej, sprawdza realizację regionalnej uchwały antysmogowej, nakazującej stopniowe wycofywanie najstarszych kotłów węglowych. W zeszłym roku przeprowadzono 470 kontroli palenisk i urządzeń grzewczych - mandatami ukarano ponad 20 osób. W dwóch przypadkach wykryto spalanie odpadów, nie stwierdzono natomiast wykroczeń związanych z spalaniem paliw zabronionych, w tym wilgotnego drewna.

Według danych z systemu monitoringu jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, miniony rok przyniósł poprawę jakości powietrza w stolicy Górnego Śląska. Średnia miesięczna wartość wskaźnika PM10 (parametr określający ilość zawieszonych w metrze sześciennym powietrza cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów) w ub. roku wyniosła 31, wobec 29 w roku 2020 i 40-41 w latach 2017-2018. W 2010 r. średnioroczny wskaźnik PM10 wynosił 52 - w ciągu 10 lat ilość pyłu zawieszonego spadła o 44 proc.