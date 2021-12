Katowice z reaktorami jądrowymi? "Aglomerację na to stać"

Polacy są coraz bardziej świadomi konsekwencji zmian klimatycznych. Problem w tym, że nie wiedzą, co można robić, by im przeciwdziałać. - Trzeba zakręcić kurek z dwutlenkiem węgla, metanem, tlenkiem azotu, czyli przestać wpompowywać w atmosferę te trzy gazy cieplarniane, które wytwarza człowiek i to on jest odpowiedzialny za wzrost temperatur - mówi Karol Wyszkowski, prezes rady UN Global Compact Network Poland. Jego zdaniem alternatywą dla polskiej energetyki węglowej jest energetyka jądrowa.

Działająca przy ONZ inicjatywa UN Global Contact Network Poland, której misją jest inspirowanie, prowadzenie i wspieranie firm w odpowiedzialnym prowadzeniu biznesu i podejmowaniu działań na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości, od trzech lat prowadzi badania na temat świadomości Polaków dotyczącej zmian klimatycznych.

- To są badania na dużej grupie, dokładnie 4404 respondentów. Realizujemy je od 3 lat. W 2019 r. świadomość zmian klimatu była na poziomie 72 proc., rok później - 78 proc., a na dane za 2021 r. jeszcze czekamy. Jeżeli trend się utrwali, a wszystko na to wskazuje, to będziemy mogli mówić o wysokiej świadomości tego zjawiska - mówi Karol Wyszkowski, prezes rady UN Global Compact Network Poland.

Ile Polacy wiedzą na temat zmian klimatu? Niewiele.

- Średni wynik dla Polski to słaba dwója z plusem, co oznacza, że bardzo niewiele wiemy na temat zmian klimatu. Ja pracuję w ONZ 20 lat i można powiedzieć, że nieźle się na tym znam. To jest globalne zagrożenie, które dotknie zwłaszcza przyszłe pokolenia, ale dotyka już nas. W Polsce temperatury wzrosły o 1,5 stopnia w porównaniu do lat 50. i 90. - jak wszędzie indziej na świecie - temperatura powinna się stopniowo obniżać - podkreśla Wyszkowski.

I dodaje, że patrząc przez pryzmat samych temperatur, czeka nas katastrofa klimatyczna. Jak jej przeciwdziałać? - Rozwiązanie jest potencjalnie proste - stwierdza.

- Trzeba zakręcić kurek z dwutlenkiem węgla, metanem, tlenkiem azotu, czyli przestać wpompowywać w atmosferę te trzy gazy cieplarniane, które wytwarza człowiek i to on jest odpowiedzialny za wzrost temperatur. Musimy się opanować i ograniczyć ludzką emisję, czyli produkcję i wszystkie te przemysły, które są energochłonne. Energia na świecie to w 81 proc. ropa, węgiel i gaz, czyli paliwa kopalne, 7 proc. to energetyka jądrowa, a 12 proc. - odnawialne źródła energii. To co trzeba zrobić, to dokonać klimatycznej rewolucji przemysłowej, czyli odwrócić ten proces. W efekcie powinniśmy mieć w tym globalnym gniazdku elektrycznym ponad 80 proc. energii z zielonych źródeł, resztę z tych pozostałych, a następnie od nich odejść - tłumaczy ekspert.

Problem w tym, że tempo przechodzenia z energetyki konwencjonalnej, węglowej na energetykę odnawialną jest zbyt wolne.

- W Polsce kuleje zarządzanie strategiczne. Powinniśmy zrobić coś, co wydaje się naturalne, czyli wyjąć poza polityczny spór konkretne obszary, jak chociażby zarządzanie energią, kryzysem wodnym, pasywnością budynków czy energochłonnością miast. To nie powinno mieć barw partyjnych, ale być strategiczną, długofalową decyzją wykraczającą poza kadencję danego rządu. Spójrzmy na pierwszy z brzegu dokument strategiczny z 2008 r. "Polska 2030", gdzie zapisano, że Polska powinna opracować strategię wodorową, powinna przejść na energetykę wiatrową i słoneczną. I co? I nic. Trzeba było odczekać ponad dekadę, żeby świat de facto zmusił Polskę do tych działań, a i tak nam to idzie bardzo opornie - mówi Wyszkowski.

W tle, jak dodaje, są trudne negocjacje ze związkami górniczymi i "ustaloną szczęśliwie datą odejścia od węgla" na 2049 r.

- To świetnie, że ona wreszcie padła, ale fakt, że stało się to tak późno, jest zaniedbaniem kolejnych rządów, które zwyczajnie boją się tego tematu i nie są w stanie sprawnie przeprowadzić transformacji energetycznej, a przecież można byłoby to zrobić. Mamy długą listę krajów, które poradziły sobie z nią dużo lepiej od Polski. Jeżeli popatrzymy na dostępne technologie, to mamy coraz bardziej dostępne turbiny wiatrowe - zarówno w segmencie na lądzie, jak i na morzu, mamy bardzo wydajne pompy ciepła. Te urządzenia współdziałające z fotowoltaiką powinny być naturalnym rozwiązaniem dla polskich domów - mówi Wyszkowski.

Zielona energia dla domów, reaktory jądrowe dla miast

Jak przypomina nasz rozmówca, w Polsce jest ponad 4 mln domów jednorodzinnych, z czego niecałe 4 mln mają w swoim systemie grzewczym zasypowe kotły węglowe.

- Właśnie tam w pierwszej kolejności powinny pojawić się rozwiązania oparte o pompy ciepła połączone z fotowoltaiką - wskazuje.

W opinii prezesa rady UN Global Compact, alternatywą dla polskiej energetyki węglowej jest energetyka jądrowa.

- Przypomnę, że trwają testy reaktorów jądrowych czwartej generacji, tzw. small modular reactors, których test zakończy się w 2029 r. Taki reaktor kosztuje 250 mln dolarów, czyli ok. 1 mld zł i wytwarza 70 GW energii. To oznacza, że Katowice (rozmowa odbyła się podczas Szczytu Cyfrowego ONZ w Katowicach - przyp. red.) potrzebują dwóch takich reaktorów i umówmy się - aglomerację katowicką na to stać, czyli byłaby w stanie zakupić taką technologię i uniezależnić się od emisji gazów cieplarnianych, szczególnie dwutlenku węgla z procesu wytwarzania energii na własne potrzeby. Żeby móc to zrobić, musi mieć stosowne zgody, które wynikają z polityki krajowej - wyjaśnia Wyszkowski. - Podstawa do optymizmu w tym segmencie jest - dodaje.