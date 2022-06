KE: nowe przepisy dotyczące magazynowania gazu wzmocnią bezpieczeństwo dostaw

Nowe przepisy dotyczące magazynowania gazu wzmocnią bezpieczeństwo dostaw błękitnego paliwa do UE w perspektywie najbliższej zimy i następnych – poinformowała Komisja Europejska.

"W obliczu groźby przerw w dostawach ze strony Rosji, unijne rozporządzenie w sprawie magazynowania gazu wymaga, aby europejskie rezerwy gazu zostały uzupełnione przed zimą, a zarządzanie nimi chronione przed ingerencją z zewnątrz. W szczególności nowe przepisy zmuszą państwa członkowskie UE do wypełnienia magazynów do 80 proc. pojemności do listopada tego roku - i do 90 proc. w kolejnych latach. Przepisy zostały przyjęte w rekordowym czasie dzięki gotowości Parlamentu i Rady do pilnego przeanalizowania wniosku ustawodawczego w kontekście wojny Rosji z Ukrainą" - wskazała KE.

Rada UE przyjęła w poniedziałek rozporządzenie, które ma zapewnić - pomimo zakłóceń na rynku - zapełnienie magazynów gazu przed sezonem zimowym i w razie konieczności umożliwić współdzielenie tych zasobów w duchu solidarności.

Zgodnie z nowymi przepisami 18 państw członkowskich UE posiadających podziemne magazyny gazu ma obowiązek wypełnić 80 proc. ich pojemności do 1 listopada. W najbliższych latach cel wyniesie 90 proc. Państwa członkowskie bez infrastruktury magazynowej są zobowiązane do osiągnięcia dwustronnych ustaleń dotyczących przechowywania wystarczających ilości gazu do wykorzystania w krajach sąsiednich.

Magazyny gazu będą teraz uważane za infrastrukturę krytyczną, a wszyscy operatorzy magazynów w UE będą musieli przejść nowy proces certyfikacji, aby zmniejszyć ryzyko ingerencji z zewnątrz.

Ponieważ pojemność magazynów gazu i sytuacje poszczególnych krajów znacznie się różnią, państwa członkowskie UE będą mogły w zależności od warunków spełnić wymogi w zakresie magazynowania jedynie częściowo i z uwzględnieniem skroplonego gazu ziemnego (LNG) i paliw alternatywnych. By uwzględnić sytuację państw członkowskich o znacznej zdolności magazynowania w porównaniu z krajowym zużyciem gazu, wymóg wypełnienia podziemnych magazynów będzie ograniczał się do 35 proc. średniego rocznego zużycia gazu państw członkowskich w okresie ostatnich pięciu lat - poinformowała Rada UE.

Rozporządzenie przewiduje także obowiązkową certyfikację operatorów obiektów podziemnego magazynowania gazu przez właściwe organy państw członkowskich.

