KE proponuje sprzedaż dodatkowej puli CO2. Zwyżka kursu akcji PGE o ponad 5 proc.

18 maja 2022 kursy akcji części spółek energetycznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie rosły. Jednych nieznacznie, ale niektórych całkiem pokaźnie, bo kurs akcji PGE wzrósł o 5,3 proc. do poziomu 9,85 zł. Wśród przyczyn tej zwyżki notowań największego polskiego producenta prądu wymienia się m.in. unijną propozycję sprzedaży dodatkowej puli uprawnień do emisji CO2 i wysokie ceny prądu.

Unia Europejska zasugerowała, że może zwiększyć podaż certyfikatów CO2 w celu złagodzenia wysokich cen energii.

To dobra wiadomość dla producentów energii z węgla. Jednak PGE na ten rok już zabezpieczyła potrzebne uprawnienia do emisji, a w przyszłym w grupie ma już nie być elektrowni węglowych.

Ceny uprawnień do emisji CO2 są tak zmienne, że trudno powiedzieć, czy w reakcji na zapowiedzi KE, czy z innych powodów, ale 18 maja 2022 na londyńskiej giełdzie ICE uprawnienia do emisji CO2 z dostawą w grudniu 2022 roku staniały o prawie 8 proc.

Propozycja sprzedaży dodatkowej puli CO2

Niektórzy analitycy wskazują, że wzrost kursu akcji PGE, największego polskiego producenta prądu, to efekt kombinacji kilku czynników.

Te wymieniane czynniki to propozycja Komisji Europejskiej (KE) dotycząca zwiększenia podaży uprawnień do emisji CO2, spadek cen CO2 - kontrakt na grudzień 2022 taniał - i generalnie wysokie ceny prądu.

Najbardziej wzrost kursu akcji PGE był wiązany z propozycją KE dotyczącą zwiększenia podaży uprawnień do emisji CO2, a więc z możliwą obniżką cen uprawnień do emisji CO2.

Chodzi o to, że KE zaproponowała, aby zwiększyć kopertę finansową Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF), nazywając go sercem planu REPowerEU, o 20 mld euro dotacji pochodzących ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 znajdujących się obecnie w rezerwie stabilności rynkowej MSR (MSR - Market Stability Reserve).

Nie zapominać o Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego

- Dziś Unia Europejska zasugerowała, że może zwiększyć podaż certyfikatów CO2 w celu złagodzenia wysokich cen energii. PGE to obecnie największy w Europie producent energii z węgla brunatnego, i teoretycznie niska cena CO2 jest bardzo pozytywna dla marż realizowanych na tym węglu - mówi Paweł Puchalski, analityk Biura Maklerskiego Santander.

Paweł Puchalski wskazuje, że jednakże PGE ma na ten rok już zabezpieczone potrzebne uprawnienia do emisji CO2 ( zgodnie z informacjami ze spółki), więc, jak mówi, dzisiejsza niska cena CO2 byłaby neutralna dla EBITDA w 2022 r., natomiast w przyszłym roku w grupie PGE ma już nie być elektrowni węglowych (wydzielenie aktywów do NABE - Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego ).

- W związku z tym, z punktu widzenia potencjału wzrostu wartości PGE, zmiany cen uprawnień do emisji CO2 oceniałbym raczej neutralnie. Teoretycznie można szukać wartości w dodatkowych zyskach z wytwarzania energii z węgla, jeśli wydzielenie aktywów się lekko opóźni, co mogłoby być swego rodzaju zabezpieczeniem na wypadek jakichś opóźnień w przenoszeniu aktywów do NABE - mówi Paweł Puchalski.

Dodatkowa sprzedaż CO2 bez zakłóceń dla rynku?

KE nie wymieniając liczby uprawnień podała, że miałyby one zostać sprzedane na aukcji w sposób, który nie zakłóca rynku.

Ceny uprawnień do emisji CO2 są tak zmienne, że trudno powiedzieć, czy w reakcji na zapowiedzi KE, czy z innych powodów, ale 18 maja 2022 uprawnienia do emisji CO2 taniały. Na londyńskiej giełdzie ICE kontrakt na dostawy uprawnień w grudniu 2022 roku staniał o prawie 8 proc., do niespełna 85 euro.

Dla porządku dodajmy, że Tauron Polska Energia zakończył 18 maja 2022 notowania na poziomie 3,3 zł, co oznaczało wzrost kursu tego dnia o 0,61 proc. Enea zakończyła 18 maja 2022 też niewielką zwyżką wartości akcji, o 0,71 proc.

Dla odmiany akcje Energi 18 maja 2022 staniały o 0,87 proc.. Tego samego dnia staniał też ZE PAK, o niespełna 2 proc. ale z kolei kurs akcji PGE wzrósł 18 maja 2022 o 5,3 proc. do poziomu 9,85 zł.