KE przedstawiła propozycje działań w związku ze wzrostem cen energii

Komisja Europejska zaprezentowała zestaw propozycji dotyczących reagowania na wzrost cen energii. Wśród pomysłów jest m.in. częściowe płacenie rachunków osób szczególnie dotkniętych kryzysem czy tymczasowe obniżenie stawek podatkowych.

Komisja proponuje zapewnienie wsparcia dla konsumentów i przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wzrostem cen w postaci specjalnych bonów lub częściowego opłacania rachunków, co mogłoby być finansowane ze środków pochodzących z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

Wśród innych rozwiązań jest: tymczasowe odroczenie płatności rachunków, wprowadzenie zabezpieczeń dla uniknięcia odcięcia od sieci, tymczasowe, ukierunkowane obniżki stawek podatkowych dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji, zapewnienie pomocy przedsiębiorstwom lub branżom zgodnie z unijnymi zasadami pomocy publicznej.

Jednocześnie KE jest zdania, że "przejście na czystą energię jest najlepszym zabezpieczeniem przed skokami cen w przyszłości i należy to przejście przyspieszyć".

"Rosnące światowe ceny energii są dla UE poważnym problemem. Przy wyjściu z pandemii i rozpoczynającym się ożywieniu gospodarczym ważne jest, aby chronić wrażliwych konsumentów i wspierać europejskie przedsiębiorstwa. Tej zimy Komisja pomaga państwom członkowskim podjąć natychmiastowe działania w celu zmniejszenia wpływu (podwyżek) na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa" - oświadczyła unijna komisarz ds. energii Kadri Simson.



"Jednocześnie wskazujemy inne działania średnioterminowe, aby zapewnić, że nasz system energetyczny będzie bardziej odporny i elastyczny, żeby był w stanie wytrzymać wszelkie przyszłe wahania (...). Obecna sytuacja jest wyjątkowa, a wewnętrzny rynek energii dobrze nam służył przez ostatnie 20 lat. Ale musimy mieć pewność, że nadal będzie to robić w przyszłości, realizując Europejski Zielony Ład, zwiększając naszą niezależność energetyczną i realizując nasze cele klimatyczne" - dodała.



Wśród kroków o charakterze strukturalnym Komisja chce "zapewnienia przejrzystości, płynności i elastyczności rynków międzynarodowych"; zbadania możliwych "zachowań sprzecznych z zasadami konkurencji na rynku energii"; sprawniejszego monitorowania zmian na rynku emisji dwutlenku węgla; ułatwienia dostępu do umów zakupu energii ze źródeł odnawialnych.



W związku z tym zapowiedziała dalsze wsparcie inwestycji w energię odnawialną i efektywność energetyczną, zbadanie możliwości magazynowania energii i zakupów rezerw gazu oraz przegląd struktury rynku energii elektrycznej.



Komisja w czwartek zaprezentuje swoje pomysły posłom do Parlamentu Europejskiego, a w poniedziałek ministrom państw członkowskich odpowiedzialnym za energetykę. Przywódcy europejscy mają następnie omówić kwestię cen energii na zbliżającym się szczycie Rady Europejskiej w dniach 21-22 października.