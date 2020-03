KE przeznaczy 980 mln euro na projekty energetyczne

Komisja Europejska zapowiedziała w piątek, że przeznaczy 980 mln funduszy unijnych na dofinansowanie tzw. projektów wspólnego zainteresowania (PCI), czyli kluczowych projektów infrastrukturalnych, mających podnieść poziom bezpieczeństwa energetycznego w UE.

Unijne fundusze pochodzą z instrumentu finansowego Łącząc Europę (Connecting Europe Facility, CEF), którego celem jest wspieranie transgranicznych projektów infrastrukturalnych m.in. w dziedzinie energetyki.



Jak dotąd w ramach listy PCI realizowane są unijne projekty infrastruktury energetycznej i paliwowej, m.in. z sektora gazu, energii elektrycznej i ropy naftowej.



Wiele z nich wykonywanych jest w Polsce, jak np. gazociąg Baltic Pipe z Danii do Polski, budowa pływającego terminala na gaz ciekły LNG w Gdańsku, połączenia gazowe z Litwą i Słowacją, ropociąg Brody-Adamowo czy rozbudowa wewnętrznych sieci elektroenergetycznych.



Jak zapewniają unijni urzędnicy, budowa infrastruktury energetycznej, zwłaszcza takiej która umożliwi dostarczanie w UE czystej energii, jest jednym z podstawowych zamierzeń Europejskiego Zielonego Ładu - jednego z głównych priorytetów politycznych szefowej KE Ursuli vod der Leyen. Zwłaszcza, że inwestycje z listy PCI zbliżają UE zarówno do ukończenia budowy unijnego wewnętrznego rynku energii i Unii Energetycznej, jak również - do realizacji celów klimatycznych.

Nowe projekty do listy PCI 2020 można zgłaszać do 27 maja 2020 r. Żeby otrzymać dofinansowanie z CEF, projekty muszą spełnić wymagania projektów PCI, czyli m.in. mieć znaczący wpływ na przynajmniej dwa kraje członkowskie oraz prowadzić do wzrostu konkurencyjności i bezpieczeństwa energetycznego UE, a także przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju. Jak, że osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 r. jest nadrzędnym celem Zielonego Ładu, projekty powinny także mieć znaczący wpływ na dekarbonizację gospodarki UE.