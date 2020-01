KE sprawdziła, ilu Europejczyków nie stać na ogrzewanie. W Polsce nie jest najgorzej

7 proc. mieszkańców krajów Unii Europejskiej nie stać na wystarczające ogrzanie mieszkań - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej. Najgorsza sytuacja pod tym względem panuje w Bułgarii, a najlepsza w Austrii.

Jak wynika z unijnego raportu, średnio jednego na 11 mieszkańców Wspólnoty nie stać na to, żeby w wystarczającym stopniu ogrzać mieszkanie. Największe problemy w tym zakresie mają Bułgaria i Litwa - niemal co trzeci Bułgar (34 proc.) i Litwin (28 proc.)skarżą się na brak ogrzewania. Zimno jest też w domach w Grecji (23 proc.), na Cyprze (22 proc.), w Portugalii (19 proc.) i we Włoszech (14 proc.).

Dla porównania, problemów w tym zakresie nie mają mieszkańcy Austrii, Finlandii, Luksemburga, Niderlandów, Szwecji i Estonii. Tu jedynie 2 proc. obywateli narzeka na to, że nie są w stanie odpowiednio ogrzać swoich domów.

"Ten raport pokazuje, że wciąż istnieje duża rozbieżność pomiędzy krajami członkowskimi jeśli chodzi o możliwość zapewnienia ciepła w domach i mieszkaniach" - komentują unijni eksperci. Ale zaznaczają też, że sytuacja powoli się poprawia - jeszcze w 2012 r. odsetek mieszkańców Wspólnoty, których nie było stać na ogrzanie domu wynosił 11 proc.

"Liczba ta z roku na rok spada" - zapewniają specjaliści.

Tzw. europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC) przeprowadzone zostało w 2018 r. przez Eurostat na zlecenie Komisji Europejskiej. EU-SILC jest stosowane w celu monitorowania polityki społecznej w UE.

Z unijnych statystyk wynika, że w 2018 r. na ogrzewanie nie było stać 5 proc. Polaków.