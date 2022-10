KE wesprze „faraoński” projekt podmorskiej infrastruktury energetycznej łączącej Płw. Iberyjski z resztą Europy

KE poparła porozumienie między Madrytem, Paryżem i Lizboną w sprawie zbudowania „zielonego korytarza” BarMar - podmorskiej infrastruktury między Barceloną i Marsylią i łączącej się z siecią energetyczną UE, w tym Belgii i Niemiec - poinformował elDiario.es.

KE mogłaby sfinansować to połączenie, docelowo zaprojektowane dla ekologicznego zielonego wodoru, ale które do 2030 r. mogłoby służyć do transportowania gazu ziemnego. "Jesteśmy gotowi wesprzeć projekt wodorowy spełniający cele UE w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu - powiedział w poniedziałek rzecznik ds. transformacji energetycznej Tim McPhie. "Z zadowoleniem przyjmujemy porozumienie polityczne między państwami członkowskimi" - dodał.

Hiszpania, Francja i Portugalia pracują obecnie nad szczegółami technicznymi projektu. Podmorskie połączenie o długości ok. 300 km potrzebowałoby specjalnych instalacji dla uniknięcia ulatniania się wodoru. Według źródeł rządowych, na które powołał się "elDiario.es" zbudowanie gazociągu do Marsylii mogłoby potrwać od 4 do 5 lat, jednak eksperci zapytani przez telewizję Expansion TV mówili o 10 latach budowy. "To faraoński projekt"- stwierdziła Expansion TV.

Według wspólnego komunikatu Francji, Portugalii i Hiszpanii trzej szefowie rządów mają spotkać się 9 grudnia w Alicante, aby ustalić harmonogram działań, koszty związane z realizacją projektu i źródła finansowania. Zgodnie z oświadczeniem, ministrowie energetyki rozpoczną prace przygotowawcze w tych kwestiach natychmiast, przy współpracy z KE. "Infrastruktury wodorowe muszą być technicznie przystosowane do transportu innych gazów odnawialnych, a także ograniczonej ilości gazu ziemnego jako tymczasowego źródła energii"- podkreślono w komunikacie.

Z Saragossy Grażyna Opińska