KGHM podpisał umowę z NuScale. Pierwsza elektrownia do 2029 r.

KGHM podpisał umowę z NuScale w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem zaawansowanych małych reaktorów modułowych w Polsce. Pierwsza elektrownia ma zostać uruchomiona do 2029 roku. - Wykonaliśmy kolejny potężny krok w stronę energetyki jądrowej - mówił podczas podpisania umowy wicepremier i szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin.

Nie tylko KGHM

Small Modular Reactors - SMR to jednostki produkujące energię elektryczną, które osiągają całkowitą moc do ok. 300 MW, w odróżnieniu od tradycyjnych elektrowni jądrowych są wytwarzane seryjnie i dostarczane w całości na miejsce eksploatacji. Pozwala to wykorzystać efekt ekonomiczny skali produkcji seryjnej oraz uzyskać relatywnie krótki czas budowy. To zmniejsza koszty inwestycji i w znacznym stopniu ogranicza problemy z infrastrukturą sieciową - mówiąc kolokwialnie nie trzeba budować długich sieci przesyłowych z jednej dużej siłowni, można postawić kilka mniejszych, tam gdzie są potrzebne.Polityka Energetyczna Państwa 2040 przewiduje, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków o łącznej mocy od 6 GW do 9 GW, z czego cztery o łącznej mocy przynajmniej 3,9 GW mają zostać uruchomione przed 2040 r . Jak zauważają analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, przekładać się to będzie na ok. 16 proc. produkcji energii elektrycznej netto w 2040 r. Może moc nie imponująca, ale wystarczająca by ustabilizować system.KGHM nie jest jedyną polską firmą zainteresowaną SMR. W grudniu ubiegłego roku PKN Orlen i Synthos Green Energy podpisały umowę inwestycyjną zakładającą utworzenie spółki joint venture o nazwie Orlen Synthos Green Energy. Będą w niej miały po 50 proc. udziałów. Zadaniem nowego podmiotu będzie przygotowanie i komercjalizacja w naszym kraju technologii mikro i małych reaktorów jądrowych, a zwłaszcza reaktorów BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen mówił przy podpisywania tej umowy, że pierwszy reaktor powstanie do 2030 roku. Z Synthos Greene Energy współpracuje również ZE PAK.Firma NuScale Power opracowała nową, modułową elektrownię jądrową z reaktorem lekkowodnym, która dostarcza energię do wytwarzania energii elektrycznej, ciepłownictwa, odsalania, produkcji wodoru i innych zastosowań związanych z ciepłem procesowym. Ten przełomowy projekt małego reaktora modułowego (SMR) zawiera w pełni fabrykowany moduł NuScale Power Modulezdolny do generowania 77 MW energii elektrycznej przy użyciu bezpieczniejszej, mniejszej i skalowalnej wersji technologii reaktora ciśnieniowego.Skalowalna konstrukcja NuScale — elektrownie, które mogą pomieścić do czterech, sześciu lub 12 pojedynczych modułów zasilania — oferuje korzyści płynące z energii bezemisyjnej i zmniejsza zobowiązania finansowe związane z obiektami jądrowymi o wielkości gigawatów. Większościowym inwestorem w NuScale jest Fluor Corporation, globalna firma zajmująca się inżynierią, zaopatrzeniem i budową, która od ponad 70 lat wspiera projekty jądrowe.