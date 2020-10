KGHM Polska Miedź debiutuje w Zielonym Indeksie

Jest jednym ze światowych liderów w wydobyciu i przetwórstwie cennych metali, jednym z czołowych producentów miedzi i srebra. Skala działalności i rola firmy w polskiej gospodarce zobowiązuje do włączenia się, wzorem największych globalnych i europejskich korporacji, do działań chroniących klimat. I tak się dzieje w przypadku KGHM Polska Miedź.

Konsekwentnie: mniej emisji

Gdzie te rezerwy?

dostosowanie definicji prawnej linii bezpośredniej do potrzeb OZE i kontraktów PPA (ułatwienie uzyskania statusu linii bezpośredniej dla źródeł wytwórczych przyłączonych do sieci zakładowej),

usprawnienie przepisów regulujących funkcjonowanie Zamkniętych Systemów Dystrybucyjnych (zdjęcie z takich firm jak KGHM - mających status Operatora Systemu Dystrybucyjnego, ale nie zajmujących się tym zawodowo - obowiązków administracyjnych niepowiązanych z własną działalnością),

minimalizację obciążeń biurokratycznych wynikających z przepisów dotyczących funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (m.in. regulacje dotyczące bilansowania energii, konta regulacyjnego),

przywrócenie wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji działającej w autoprodukcji (oceniany jako silny bodziec wspierający inwestycje w niskoemisyjną kogenerację gazową).

Podobne są wyliczenia wolumenu emisji CO2e przypadającej na 1 pracownika - w 2017 r. był to poziom 191,15 ton, w 2019 - 196,27 ton (+2,7 proc.), przy zwiększeniu liczby pracujących o 1 proc.Dalsza redukcja śladu węglowego KGHM będzie oparta przede wszystkim o wykorzystywanie w coraz większym stopniu energii elektrycznej z nisko- lub zeroemisyjnych źródeł. Przełoży się to na mniejsze emisje pośrednie, co w połączeniu z trendem elektryfikacji (coraz większego wykorzystywania elektryczności jako źródła energii dla procesów przemysłowych) doprowadzi również długoterminowo do istotnego spadku emisji bezpośrednich.W ciągu najbliższych 24 miesięcy w obszarze energetyki w ramach GK KGHM Polska Miedź SA planowane jest oddanie do użytku elektrowni fotowoltaicznych o mocy ponad 10 MW. W skali roku pozwoli to uniknąć ponad 8 tys. ton emisji CO2, związków azotów i siarki oraz pyłów. Trwają prace nad uruchomieniem kolejnych projektów elektrowni fotowoltaicznych.Z kolei KGHM Zanam, spółka z Grupy Kapitałowej KGHM, jest inwestorem rozpoczętej budowy elektrowni fotowoltaicznej, zarazem pierwszej w Polsce, która ma funkcjonować w oparciu o technologie Przemysłu 4.0. Będzie to obiekt w pełni zinformatyzowany i zautomatyzowany, wyposażony w wirtualną dyspozytornię (Control Room) i wybudowany zgodnie z zalecanymi przez Międzynarodową Agencję Energii kierunkami rozwoju energetyki fotowoltaicznej.Zarząd spółki rozważa też inwestycje w energetykę wiatrową, „ale ich realizacja uzależniona jest od zmian w otoczeniu regulacyjnym”.W ocenie zarządu KGHM Polska Miedź, jej ślad węglowy mogłyby pomóc zmniejszyć różne działania, zależne od otoczenia prawnego i zmiany regulacji.chodzi o zmiany techniczne, które ułatwiłyby funkcjonowanie przedsiębiorstwa w oparciu o własne źródła energii i własny system dystrybucyjny. Zarząd zaliczamy do nich:chodzi o modyfikację regulacji dotyczących finansowania inwestycji w nowe źródła wytwórcze i sieci energetyczne.„Konkretnie rzecz biorąc uważamy, że przemysł energochłonny inwestujący we własną energetykę powinien móc korzystać ze środków zgromadzonych w Funduszu Modernizacyjnym oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji”, stwierdza zarząd.W jego opinii,najszybszy efekt redukcji emisji gazów cieplarnianych można osiągnąć poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii. Niestety, choć budowa elektrowni fotowoltaicznych trwa relatywnie krótko, to bardzo długie i przewlekła są procedury przygotowawcze.Władze KGHM proponują też rozważyć zmiany w zakresie wymogu wpisu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego o dopuszczeniu obiektów fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW (w przyszłości może 500 kW na bazie projektu ustawy o zmianie ustawy OZE). Dla terenów przemysłowych lub przeznaczonych pod aktywność gospodarczą można rozważyć odejście od takiego wymogu.W obszarze energetyki wiatrowej kluczowe jest, zdaniem KGHM, umożliwienie inwestycji w zaawansowane technicznie i dojrzałe ekonomicznie rozwiązanie. Dziś dostępne na rynku turbiny wiatrowe wymagają zastosowania wysokich masztów, co bezpośrednio wiąże się z koniecznością liberalizacji tzw. zasady 10 H (wymóg zachowania minimalnej odległości od zabudowy równej dziesięciokrotności całkowitej wysokości urządzenia).Polski potentat surowcowo-hutniczy realizuje politykę środowiskową w ścisłym powiązaniu z efektywnością - energetyczną i ekonomiczną. W ten sposób pokazuje, że działania prośrodowiskowe - tu ukierunkowane na redukcję emisji gazów cieplarnianych - nie są regulacyjną "kontrybucją", lecz inwestycją: w unowocześnienie i usprawnienie procesów produkcyjnych, w nowe cyfrowe technologie i know how, w energetyczną samowystarczalność.Co istotne, firma zwraca też uwagę, że jej działania mogłyby być skuteczniejsze, gdyby nie bariery regulacyjne.