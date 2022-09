KGHM Polska Miedź wybiera miejsce na reaktor atomowy

KGHM Polska Miedź jest w trakcie wskazania 4-5 miejsc gdzie bezpiecznie można wybudować mały reaktor atomowy. W polskich warunkach w ciągu 4-5 lat można się spodziewać decyzji lokalizacyjnej.

W tej chwili pracujemy nad modelem finansowania. Zazwyczaj projekty jądrowe na świecie były budowane z udziałem rządów - powiedział prezes Marcin Chludziński.

Projekty SMR są mniej wymagające, jeśli chodzi o kapitał, jednak wymagają zbudowania odrębnego sposobu finansowania, z udziałem banków, środków własnych firmy, być może też gwarancji państwowych - podkreślił prezes KGHM.

Jak oceniał Chludziński, ocena oddziaływania na środowisko dla wybranej lokalizacji w Polsce może potrwać do dwóch lat. Sama budowa nie jest tak skomplikowana, jak przy pełnoskalowych reaktorach - ten proces może trwać 3 lata - dodał.

KGHM planuje inwestycję w zespół reaktorów SMR firmy NuScale.

"W tej chwili pracujemy nad modelem finansowania. Zazwyczaj projekty jądrowe na świecie były budowane z udziałem rządów. Projekty SMR są mniej wymagające, jeśli chodzi o kapitał, jednak wymagają zbudowania odrębnego sposobu finansowania, z udziałem banków, środków własnych firmy, być może też gwarancji państwowych" - powiedział dziennikarzom prezes KGHM Marcin Chludziński.

Jak zaznaczył, "to nie jest tak, że gwarancje rządowe są wymagane i bezwzględnie potrzebne, ale patrzymy na różne warianty, które pozwolą to optymalnie sfinansować".

"Nie możemy jeszcze powiedzieć o kosztach, ale mamy wewnętrzne analizy, uzasadniającą taką inwestycję" - dodał. Jak zaznaczył, "to nie są aż tak wielkie koszty w skali KGHM, ale chcemy mieć adekwatny, bezpieczny model finansowy".

Ocena oddziaływania na środowisko potrwa 2 lata, a budowa SMR ok. trzech lat

"Jesteśmy na etapie rozpoczęcia prac związanych z bezpieczeństwem technologicznym. Oceniam, że w ciągu najbliższych 4-5 lat dostaniemy niezbędne zgody. Złożyliśmy do Państwowej Agencji Atomistyki niezbędne dokumenty związane z przygotowaniem tej inwestycji. Myślę, że wydanie zgód i pozwoleń zajmie nam około cztery może nawet pięć lat. To jest technologia, która w Stanach Zjednoczonych już teraz spotkała się z dużym zainteresowaniem i odzewem. Jesteśmy w trakcie wyboru lokalizacji i wyznaczania potencjalnych miejsc gdzie możliwe będzie zamontowanie reaktora. Powiem tak wybraliśmy 4-5 miejsc i w ciągu najbliższych miesięcy, maksymalnie do pół roku wskażemy to docelowe, preferowane przez nas" - powiedział prezes KGHM.

Formalne wnioski dotyczące pozwolenia na budową mogą potrwać około 2 lat i wydaje się, że nie da się tego przyspieszyć

- Mogę powiedzieć, że sama budowa nie jest bardzo skomplikowana jak na taką wielkiej skali inwestycję. Mamy bowiem do czynienia z montażem gotowych segmentów, to może potrwać 3 lata- dodał Marcin Chludziński.

Jak podkreślał w czasie prezentacji modelu reaktora prezes NuScaleJohn Hopkins, to pierwszy na świecie reaktor bez pomp głównego obiegu wody chłodzącej. Obieg jest w pełni grawitacyjny. Jak dodał, firma spodziewa się, że zatwierdzenie technologii modelu 77 MWe otrzyma od amerykańskiego dozoru jądrowego w 2024 r. Hopkins zaznaczył, że NuScale zbudowało już solidny łańcuch dostaw na potrzeby technologii.

Na początku 2022 r. KGHM zawarło z NuScale umowę o wdrożeniu technologii SMR w Polsce. Przewiduje ona opracowanie i wybudowanie elektrowni zawierającej zespół co najmniej 6 reaktorów o łącznej mocy 462 MWe, z opcją aż do 12. Pierwsza faza inwestycji ma być ukończona do 2029 r.Pojedynczy reaktor projektu NuScale ma moc 77 MWe, jest zamknięty w zbiorniku o wysokości 23 m i maksymalnej średnicy 4,5 metra. Projekt przewiduje eksploatację zespołów, składających się nawet z 12 takich reaktorów, umieszczonych we wspólnym budynku. Reaktory, wyposażone w liczne pasywne - czyli nie wymagające zewnętrznego zasilania - systemy bezpieczeństwa są zanurzone w znajdującym się pod ziemią basenie z 15 tys. m sześc. wody. W razie awaryjnego wyłączenia woda ta wystarcza na 30 dni chłodzenia. Na plac budowy pojedynczy reaktor ma docierać w trzech częściach do montażu na miejscu.

Pierwszy zespół NuScale ma powstać w Idaho Falls dla firmy Utah Associated Municipal Power Systems. Pierwszy reaktorów z nich ma zacząć działać w 2029 r., cały zespół - w 2030.

