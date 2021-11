KHNP: oferta finansowa dla atomu będzie dostosowana do oczekiwań polskiego rządu

Propozycje finansowe, jakie koreański koncern KHNP przedstawi polskiemu rządowi będą dostosowane do jego oczekiwań, na pewno podział ryzyk będzie korzystny dla Polski - oświadczył wiceprezes koreańskiej firmy Seung Yeol Lim.

Korea Hydro&Nuclear Power deklaruje, że do końca marca 2022 r. przedstawi polskiemu rządowi ofertę, zakładającą m.in. budowę 6 reaktorów APR1400 oraz rozwiązania finansowe.

"Ponieważ to byłby pierwszy projekt jądrowy w Polsce, na pewno wybór właściwego modelu finansowego będzie dużym wyzwaniem. Przedstawimy rozwiązanie dostosowane do warunków polskich, na pewno bardziej korzystne dla strony polskiej niż dla nas" - powiedział dziennikarzom Seung Yeol Lim.

Zaznaczył, że podział ryzyk związanych z budową w przypadku może mieć duże konsekwencje dla rządu i całego społeczeństwa. Należy więc szukać partnera i dostawce z odpowiednim doświadczeniem doświadczeniem przy budowach,

Przedstawiciele koreańskiej firmy podkreślają, że kontrakt na elektrownię jądrową Barakah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest realizowany bez opóźnień i przekroczeń budżetu.

"Podkreślamy swoją terminowość. Ryzyko opóźnień jest zawsze dużym ryzykiem. Na pewno opóźnienia mają wpływ na realizację planów energetycznych rządu, a każdy dzień opóźnienia to ogromne koszty" - zaznaczył Seung Yeol Lim.Prezes KHNP Jae Hoon Chung zaznaczył, że dziś firma nie jest w stanie podać kosztów produkcji energii elektrycznej w jej reaktorach, gdyby stanęły w Polsce. Mówimy o roku 2033, wpływ na koszty będzie miało wiele czynników, których jeszcze nie znamy - tłumaczył.

Przypomniał jednocześnie, że generalnie 60 proc. wpływów ze sprzedaży energii pokrywa koszty budowy. "Podejrzewam, że koszty finansowania u każdej oferty będą podobne, dlatego takie znaczenie ma cena ofertowa. Dlatego wybór naszej propozycji generalnie obniża cenę bardziej, niż w innych ofertach" - zaznaczył Jae Hoon Chung, zaznaczając, że należy się spodziewać, iż koreańska oferta powinna być o 30 proc. tańsza od niewiążącej propozycji francuskiego EDF.

Według nieoficjalnych źródeł, francuski EDF w swojej niewiążącej ofercie dla polskiego rządu oszacował, że budowa 4 reaktorów EPR kosztowałaby ok. 33 mld euro, a sześciu - 48,5 mld euro.

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. Koreański APR1400 spełnia te wymagania. W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW. Polski rząd oczekuje, że partner w programie jądrowym obejmie także 49 proc. udziałów w specjalnej spółce, dostarczy odpowiedniego finansowania i będzie uczestniczył nie tylko w budowie, ale i eksploatacji elektrowni jądrowych.