Kiedy powstanie terminal instalacyjny w Świnoujściu? Niedługo ważny przetarg

Trwają roboty rozbiórkowe, przygotowanie nabrzeża pod pierwszy w Polsce terminal offshore – poinformował w czwartek podczas konferencji prasowej w Świnoujściu wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Zakończenie inwestycji planowane jest na przełomie 2024 i 2025 r.

W październiku ub.r. Orlen podpisał z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście umowę ws. budowy terminalu instalacyjnego w Świnoujściu.

Właśnie trwają roboty rozbiórkowe, przygotowanie nabrzeża pod bodaj najnowocześniejszy, ale przede wszystkim pierwszy w Polsce terminal offshore, który będzie zabezpieczał +local content+ (udział lokalnych firm w łańcuchu dostaw - przyp. red.) inwestycji związanych z morską energetyką wiatrową" - przekazał w czwartek wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Jak dodał, "za parę miesięcy nastąpi odbiór pierwszej części, czyli gotowego nabrzeża, które rozpocznie rozładunki, przeładunki, a przede wszystkim obsługę morskich farm wiatrowych".

Terminal instalacyjny to inwestycja niezbędna do tego, aby rozwijały się morskie farmy wiatrowe

Zgodne z harmonogramem prac budowa terminalu ruszy w listopadzie tego roku, a zdolność operacyjną inwestycja osiągnie na przełomie 2024 i 2025 r.

"Terminal instalacyjny to inwestycja niezbędna do tego, aby rozwijały się morskie farmy wiatrowe. Dzisiaj Polska stoi przed olbrzymim wyzwaniem. To wyzwanie związane z transformacją energetyczną, bezpieczeństwem energetycznym, dzisiaj szczególnie istotnym i dostrzeganym przez obywateli naszego kraju w kontekście wojny w Ukrainie" - przekazała wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

"Dzisiaj trudno mówić o tym, abyśmy osiągnęli suwerenność energetyczną i bezpieczeństwo bez odnawialnych źródeł energii, a w tym szczególnie morskich farm wiatrowych" - podkreśliła.

Budowa terminalu składa się z dwóch osobnych inwestycji - części hydrotechnicznej, za którą odpowiada Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście i część lądowej, realizowanej przez Orlen Neptun.

"Został zakończony projekt na budowę tej inwestycji. W tej chwili trwają ostatnie uzgodnienia i do końca maja to powinno być gotowe, tak abyśmy mogli na przełomie maja i czerwca ogłosić przetarg na wykonawcę" - poinformował prezes Zarządu Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A. Krzysztof Urbaś.

Powstaną dwa nowe nabrzeża wysunięte o 25 m na wodę

W ramach zadań realizowanych przez ZMPSiŚ powstaną dwa nowe nabrzeża wysunięte o 25 m na wodę w stosunku do istniejących nabrzeży. Pogłębiony zostanie tor wodny na odcinku od obrotnicy Mileńskiej do nowego terminala, a materiał z pogłębienia zostanie wykorzystany do wykonania zasypów pomiędzy nowymi, a istniejącymi nabrzeżami.

W części lądowej inwestycji, za którą odpowiada Orlen Neptun, powstaną nowe powierzchnie składowe dla elementów morskich turbin wiatrowych takich jak wieże, łopaty i gondole, o łącznej powierzchni około 17 ha, infrastruktura komunikacyjna, a także nowy budynek administracyjno-biurowy.

"Wszystkie niezbędne pozwolenia na rozpoczęcie pierwszych prac już mamy. W niedługim czasie ogłosimy przetarg na część lądową inwestycji" - powiedział prezes zarządu Orlen Neptun Jarosław Trybuchowicz. "Chcemy, aby Świnoujście stało się takim hubem offshorowym dla całego kraju" - dodał.

"Myślę, że na jesień tego roku będzie się działo tutaj dużo więcej, będziemy mieli dwóch generalnych wykonawców, którzy będą prowadzili tutaj swoje prace" - dodał.

Każde z dwóch dostępnych nabrzeży pozwoli na wstępny montaż wież turbin wiatrowych o wysokości ponad 100 metrów i masie około 1000 ton każda. Długość nabrzeży, wynosząca w obu przypadkach 250 metrów, umożliwi operowanie największym dostępnym obecnie specjalistycznym statkom typu jack-up, przeznaczonym do instalacji najnowocześniejszych turbin o mocy jednostkowej 15 MW i większych.

Terminal w pierwszej kolejności będzie służył do instalacji komponentów farmy Baltic Power, a następnie do realizacji kolejnych inwestycji na Bałtyku.

Jak przekazano, wartość inwestycji wyniesie "na dzisiaj" łącznie z zakupem działki około 320 mln zł.

Przed terenem, gdzie powstaje inwestycja w czwartek zebrała się kilkudziesięcioosobowa grupa protestujących przeciw inwestycji. Mieli transparenty m.in. z hasłami: "Stop - terminal kontenerowy - stop, zamiast 400 hektarów lasu, pięknej plaży - betonowe place".