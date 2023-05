Kielce: Elektrociepłownia uruchamia nową kotłownię gazową

W Elektrociepłowni Kielce zakończyła się budowa kotłowni gazowej o mocy 160 MWt. Jak ocenił w czwartek prezes PGE Energia Ciepła Maciej Jankiewicz, dzięki takim inwestycjom spółka staje się najbardziej efektywną firmą ciepłowniczą w kraju.

Realizacja inwestycji kosztowała ponad 60 mln zł i trwała rok, od momentu rozpoczęcia prac budowlanych.

Nowa kotłownia gazowa składa się z pięciu gazowych kotłów wodnych o mocy 32 MWt każdy. Podczas najbliższego sezonu grzewczego, nowa kotłownia będzie mogła dostarczać ciepło do Miejskiego Systemu Ciepłowniczego, z którego korzysta ponad 100 tysięcy mieszkańców Kielc.

"To dzięki takim inwestycjom stajemy się najbardziej efektywną firmą ciepłowniczą w kraju oraz inicjatorem zmian w sektorze ciepłownictwa. Dziś w fazie realizacji i planów w PGE Energia Ciepła jest około trzydziestu inwestycji, które już w ciągu najbliższych kilku lat trwale zmienią oblicze polskiego ciepłownictwa. Oddanie do eksploatacji nowej kotłowni w Elektrociepłowni w Kielcach jest jednym z ważnych kroków w trwającej transformacji" - powiedział prezes PGE Energia Ciepła Maciej Jankiewicz.

Uruchomiona kotłownia gazowa zastąpi kocioł węglowy, który do końca bieżącego roku zostanie wycofany z eksploatacji. W efekcie trwającej transformacji ciepłowniczej kieleckiej elektrociepłowni, w tym roku obniżono także moc cieplną każdego z czterech kotłów węglowych do 12,5 MWt. Kolejną realizowaną inwestycją, która pozwoli na odejście od węgla, jest powstający obecnie blok gazowy. Będzie się on składał z turbozespołu gazowego o nominalnej mocy elektrycznej ok. 7 MWe oraz wodnego kotła odzysknicowego o osiągalnej mocy cieplnej w wodzie sieciowej ok. 12 MWt. Ma to zapewnić optymalną pracę kieleckiej elektrociepłowni z jednoczesnym założeniem uzyskania jak najniższej ceny wytwarzania ciepła.

Wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej Przemysław Kołodziejak zwrócił uwagę, że Polska jest jednym z największych rynków ciepła sieciowego w Europie.

"Już dziś mogę też zapewnić, że od 2024 roku przestaniemy produkować ciepło z węgla w oddziałach PGE Energia Ciepła w Lublinie, Rzeszowie, Zgierzu, Gorzowie Wielkopolskim oraz w Kielcach, a także uruchomimy budowaną od podstaw Elektrociepłownię Nowa Czechnica, która będzie pracować na rzecz mieszkańców Wrocławia" - poinformował Kołodziejak.

Dyrektor Elektrociepłowni w Kielcach PGE Energia Ciepła Zbigniew Duda zaznaczył, że oddanie do eksploatacji kotłowni gazowej wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne miasta poprzez umożliwienie produkcji ciepła z kolejnego paliwa, obok wykorzystywanych obecnie węgla oraz biomasy.

"To oznacza, że w zależności od aktualnej sytuacji na rynku paliw czy sytuacji geopolitycznej na świecie, Elektrociepłownia w Kielcach będzie produkować ciepło w najtańszy z możliwych sposobów, wybierając surowiec będący najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem. Dywersyfikacja surowców energetycznych zapewnia najskuteczniejszą i najlepszą ochronę interesów odbiorców końcowych ciepła, czyli mieszkańców Kielc" - podkreślił Duda.