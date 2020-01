Kierunek transformacji energetycznej UE znamy. Problemów nie zabraknie

Dyskusja o kierunku polityki energetycznej UE już jest zakończona - wiadomo, że w roku 2050 unijna gospodarka ma być neutralna klimatycznie. Polska na razie nie przyjęła tego celu, ale wielce prawdopodobne jest, że zgodzi się na to na szczycie UE w czerwcu 2020 r. Teraz są dwa podstawowe zadania: w jaki sposób osiągnąć neutralność klimatyczną i kto za to zapłaci.

Rząd wie, że zmiany są nieuniknione

W styczniu 2020 r. kanclerz Angela Merkel udzieliła wywiadu Financial Times, gdzie sama potwierdziła słabość UE.- Nastąpiła zmiana. Już (poprzedni) prezydent (USA Barack) Obama mówił o widzianym z perspektywy USA stuleciu azjatyckim. Oznacza to również, że Europa nie jest już, że tak powiem, w centrum wydarzeń na świecie. Skupienie Stanów Zjednoczonych na Europie maleje - tak będzie pod rządami każdego prezydenta (USA) - powiedziała Angela Merkel. Świat ma o wiele ważniejsze sprawy na głowie na świecie niż dylematy unijnych polityków.Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) przypomniał w grudniu 2019 r., że według szacunków Komisji Europejskiej realizacja europejskiej strategii neutralności klimatycznej do roku 2050 będzie wymagała poniesienia nakładów w wysokości do 2,8 proc. PKB Unii Europejskiej, co przekłada się na koszty w wysokości od 520 do 575 mld euro rocznie dla całej gospodarki unijnej. Zgodnie z analizą „Scenariusze niskoemisyjnego sektora energii w Polsce i UE w perspektywie roku 2050 r.” szacowane koszty inwestycyjne dla samego polskiego sektora energetycznego, które umożliwią osiągnięcie celu redukcji o 96- 97 proc. w 2050 r. wyniosą z kolei 179-206 mld EUR w latach 2021-2050 (nie uwzględniając dodatkowych kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2) - wylicza Komitet.O tym, że zmiany są niezbędne także w polskiej energetyce wie także polski rząd.- Tradycyjna energetyka jeszcze długo będzie ważna w naszym systemie elektroenergetycznym, ale realia się zmieniają. Kiedyś nie było nas stać na rozwijanie źródeł odnawialnych, a teraz nie stać nas na to, żeby ich nie rozwijać. Także dlatego, że może to dać potężny impuls rozwojowy dla polskiego przemysłu. Energetyka prosumencka, fotowoltaika, program budowy farm na morzu, elektromobilność, a także elektrownie jądrowe - to nie tylko program energetyczny, to także program gospodarczy - mówił Mateusz Morawiecki w trakcie swojego exposé 11 listopada 2019 r.Zaznaczył, że na takich inwestycjach skorzystają polski przemysł stoczniowy, metalowy, hutniczy, mechaniki precyzyjnej oraz polskie porty morskie.O odchodzeniu od węgla mówią oficjalne dokumenty rządowe. Wystarczy spojrzeć do nowego projektu Polityki energetycznej Polski do roku 2040, który nieistniejące już Ministerstwo Energii pokazało 8 listopada 2019 r., czyli już po wyborach parlamentarnych.W tym dokumencie wprost zaznaczono, że potrzeba dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej będzie przyczyniać się do zmniejszenia roli węgla w bilansie.Jak prognozowano, ze względu na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną zmieni się udział węgla w strukturze produkcji energii. Łączny jego udział w wytwarzaniu energii elektrycznej będzie kształtował się na poziomie ok. 55-60 proc. w 2030 r. Przypomnijmy, że w 2018 r. było to 79,5 proc.W projekcie polityki energetycznej zapisano, że rozwój wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych to jeden z instrumentów na rzecz ograniczenia wpływu energetyki na środowisko. Zapowiedziano, że w 2030 r. będziemy mieli 32 proc. udziału OZE w produkcji energii elektrycznej netto. Kluczową rolę w osiągnięciu tego celu będzie mieć rozwój fotowoltaiki (zwłaszcza od 2022 r.) oraz morskich elektrowni wiatrowych, prognozy mówią, że pierwsza farma wiatrowa na morzu zostanie uruchomiona ok. 2025 r.Podkreślono przy tym, że w najbliższych latach następować będzie rozwój energetyki obywatelskiej, która opierać się będzie w szczególności o źródła odnawialne. Moce te nie zastąpią energetyki systemowej ze względu na zbyt małą moc pojedynczych instalacji, a także ze względu na brak pewności dostaw energii, ale pozwoli na choćby częściowe pokrycie potrzeb indywidualnych, poprawę jakości powietrza oraz na bardziej świadome wykorzystywanie energii.Resort energii deklarował także rozwój energetyki jądrowej. Uruchomienie pierwszego bloku (o mocy ok. 1-1,5 GW ) pierwszej elektrowni jądrowej przewidziano na 2033 r. a w kolejnych latach planowane jest uruchomienie kolejnych pięciu takich bloków w odstępach 2-3 lat.