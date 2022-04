Kierunek zmian w energetyce znamy, warto rozmawiać o tempie zmian. Zapraszamy do Katowic

Często słyszymy, że polska energetyka się nie zmienia - nie jest to prawdą, gdyż w ostatnich latach maleje produkcja energii z węgla, a rośnie moc źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych. Oczywiście można rozmawiać o tempie tych zmian - i właśnie o tempie zmian w energetyce i najpilniejszych rzeczach do zrobienia będziemy rozmawiać podczas debat energetycznych w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Jeszcze w 2010 roku, z 157,7 TWh energii wyprodukowanych w krajowych elektrowniach, aż 86,6 proc. pochodziło z węgla. OZE odpowiadało za zaledwie 6,9 proc. produkcji.

W 2021 roku było już 16,9 proc. energii ze źródeł odnawialnych (30,4 TWh). Największym wytwórcą OZE jest od wielu lat w Polsce energetyka wiatrowa, odpowiedzialna za produkcję ponad 15 TWh rocznie. Udział węgla w miksie energetycznym zmalał do 70,8 proc. w 2021 roku (co oznacza produkcję około 127 TWh).

Więcej OZE

Jedną z głównych odnawialnych technologii w Polsce są lądowe farmy wiatrowe. Na koniec 2021 r. moc tych źródeł w Polsce wyniosła 7 114 MW. Realizowane są jednak stare projekty, rozpoczęte kilka lat temu. Nowe nie powstają, ponieważ muszą zmieścić się w regulacjach tzw. zasady 10 H. Przeciwnicy tej regulacja wskazują, że wyklucza ona nowe inwestycje wiatrowe z ok. 99 proc. powierzchni Polski.

Ostatnie lata to rozwój sektora energetyki słonecznej w Polsce. Mozna by tu użyć np. modnego słowa "dynamiczny", ale nie wiadomo, czy dobrze by oddał, to co w sektorze się wydarzyło: w Polsce na koniec grudnia 2021 r. moc zainstalowana fotowoltaiki wyniosła 7670 MW rosnąc o 93,6 proc. w porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2020 - był to trzeci pod względem wielkości przyrost mocy w Europie (więcej fotowoltaiki w 2021 przyłączyła tylko Hiszpania i Holandia).

Potrzebne sieci

Sam rozwój źródeł odnawialnych jest niewystarczający, jeszcze takie źródło trzeba podłączyć do sieci. I właśnie rozwój sieci energetycznych, oraz magazynowania energii, jest jednym z założeń nowelizacji polityki energetycznej, przedstawionych przez rząd w marcu 2022 r.

- Priorytetem pozostaną działania wzmacniające rozwój sieci elektroenergetycznych, mechanizmów automatyzacji oraz zapewniające wysoki poziom cyberbezpieczeństwa - czytamy w dokumencie.

O tempie zmian w energetyce i najpilniejszych rzeczach do zrobienia będziemy rozmawiać podczas debat energetycznych w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, jaki odbędzie się od 25 do 27 kwietnia 2022 r. w Katowicach.

W dyskusjach dot. energetyki wezmą udział znamienici eksperci: przedstawiciele spółek energetycznych, eksperci firm doradczych i specjaliści z instytucji finansowych. W Katowicach pojawią się m.in.:

Maciej Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2014-2019,

Błażej Fiecek, wiceprezes E.ON Foton, Grupa E.ON Polska,

Rafał Gawin, prezes, Urząd Regulacji Energetyki,

Marek Grzegorzewicz, Dyrektor, Dział Doradztwa Biznesowego, Zespół Energii i Infrastruktury, KPMG w Polsce,

Piotr Listwoń, wiceprezes, Towarowa Giełda Energii,

Jacek Misiejuk, prezes, Enel X Polska,

Aneta Muskała, prezes, Stowarzyszenie Papierników Polskich, wiceprezes MM Kwidzyn,

Marek Kulesa, dyrektor biura, Towarzystwo Obrotu Energią,

Tomasz Wolanowski, prezes zarządu, ABB,

Wojciech Dąbrowski, prezes, PGE Polska Grupa Energetyczna, prezes Rady Zarządzającej, Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE),

Greg Hands, minister biznesu, energii i strategii przemysłowej, Wielka Brytania,

Adam Hirny, dyrektor Departamentu Wsparcia Transformacji Energetycznej, Bank BNP Paribas,

Gintarė Krušnienė, wiceminister środowiska, Litwa,

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska,

Kadri Simson, komisarz Unii Europejskiej ds. energii,

Piotr Markowski, prezes zarządu, Corab,

Rafał Miland, wiceprezes zarządu, PERN,

Piotr Nerwiński, Partner, Dentons,

Bartłomiej Pawlak, wiceprezes zarządu, Polski Fundusz Rozwoju,

Joanna Wis-Bielewicz, dyrektor ds. rozwoju rynku, Offshore Ørsted Polska,

Szymon Wojnicki, prezes zarządu, Energa Green Development, Grupa Orlen,

Ireneusz Zyska, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska,

Janusz Gajowiecki, prezes zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej,

Piotr Czembor, General Manager, Hynfra, prezes zarządu, Hynfra Energy Storage,

Frédéric Faroche, prezes zarządu, dyrektor generalny, Grupa Veolia w Polsce,

Bartosz Fedurek, dyrektor projektu, Offshore Ørsted Polska,

Paweł Szczeszek, prezes Tauron Polska Energia,

Jarosław Wajer, Partner, Dział Business Consulting, Lider Doradztwa dla Sektora Energetycznego w regionie CESA (Central, Eastern and Southeastern Europe & Central Asia), EY,

Lech Żak, wiceprezes ds. strategii i rozwoju, Enea,

Barbara Adamska, prezes zarządu, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii,

Wojciech Drożdż, wiceprezes zarządu ds. innowacji i logistyki, Enea Operator,

Janusz Kotowicz, prorektor ds. współpracy z wtoczeniem społeczno-gospodarczym, Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska,

Bartłomiej Kras, prezes zarządu, Impact Clean Power Technology,

Zbisław Lasek, prezes, Minutor Energia,

Grzegorz Nowaczewski, założyciel, prezes zarządu, Virtual Power Plant,

Paweł Strzałkowski, Senior Account Representative, Huawei Polska,

Jerzy Topolski, wiceprezes ds. zarządzania majątkiem, Tauron Polska Energia,

Artur Michałowski, wiceprezes ds. handlu, Tauron Polska Energia,

Krzysztof Surma, wiceprezes ds. finansów, Tauron Polska Energia,

Artur Warzocha, wiceprezes ds. korporacyjnych, Tauron Polska Energia,

Grzegorz Kinelski, członek zarządu, dyrektor ds. handlu energią i obrotu paliwami, Veolia Energy Contracting Poland,

Mariusz Kondraciuk, szef działu Smart Infrastructure, Siemens Polska,

Jarosław Kwasek, prezes zarządu, PGE Dystrybucja,

Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej,

Robert Zasina, prezes, Tauron Dystrybucja, prezes, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej,

Mariusz Przybylik, dyrektor zarządzający w obszarze energetyka, chemia, górnictwo, Accenture w Polsce.