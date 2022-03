Kilka miliardów w Polsce, kolejne za granicą. Rafako i Siemens liczą na kontrakty

- Decyzja o systemowej modernizacji bloków 200 MW może w Polsce otworzyć dla wykonawców rynek o wartości nawet kilku miliardów złotych. Zakładamy, że komercjalizacja technologii 200+ w Polsce i za granicą odbędzie się we współpracy z Siemens Energy. Utrzymanie bez dodatkowego wsparcia zmodernizowanych bloków 200 MW w rynku byłoby wyzwaniem. Ale nie uważam, że byłoby czymś niewłaściwym, gdyby takie jednostki były dotowane - mówi Justyna Mosoń, prezes zarządu Rafako Innovation.

- W Polsce nadal pracuje blisko 50 bloków węglowych klasy 200 MW, w zdecydowanej większości na węgiel kamienny. 26 z tych bloków jest konstrukcyjnie zbliżona lub taka sama, jak blok nr 6 w Elektrowni Jaworzno (który modernizowało Rafako w ramach programu Bloki 200+ – przyp. red.). 34 kotły dla tych bloków zostały wyprodukowane przez Rafako, a to oznacza, że nasze technologie mogą być kompleksowym rozwiązaniem zapewniającym utrzymanie mocy wytwórczych.Szacujemy, że z zastosowaniem naszej technologii koszt podstawowej modernizacji jednego bloku 200 MW, zwiększający elastyczność jego pracy, może wiązać się z nakładami inwestycyjnymi rzędu mniej więcej 100 mln zł. Wszystko zależy od wyboru technologii i oczekiwanych przez inwestora rezultatów technicznych.Decyzja o systemowej modernizacji bloków 200 MW może w Polsce otworzyć dla wykonawców rynek o wartości nawet kilku miliardów złotych. Do tego należy wziąć pod uwagę potencjał eksportowy, który z pewnością w przypadku Rafako jest znaczący, w szczególności gdy mówimy o rynku bałkańskim, ale też azjatyckim.- Zapewni bezpieczeństwo systemu i umożliwi rozwój odnawialnych źródeł energii. Otwartą kwestią pozostaje ocena tego, czy funkcjonowanie „dwusetek” jako jednostek rezerwowo-szczytowych będzie wymagało dodatkowego premiowania.Potrzebne są analizy, które określą, jakie mechanizmy wsparcia są potrzebne. Blok ulega bowiem szybszej degradacji przy dynamicznej eksploatacji. Dla operatora systemu dynamiczne bloki są zdecydowanie bardziej korzystne, bo pozwalają szybciej reagować na zmienną generację mocy z OZE.Trzeba znaleźć mechanizm, który połączy te interesy. Tym bardziej że w Polsce rysuje się ryzyko deficytu mocy dyspozycyjnych i jednym z najbardziej pragmatycznych, a przede wszystkim realnych rozwiązań tego problemu jest modernizacja znacznej liczby bloków 200 MW i utrzymanie ich w systemie.W gruncie rzeczy problemów związanych z prognozowanym deficytem mocy nie rozwiążą pojedyncze modernizacje bloków klasy 200 MW. Z uwagi na skalę naszej działalności, patrzymy strategicznie na komercjalizację technologii 200+, przez pryzmat zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, w czym chcemy uczestniczyć.- Na pewno potrzebna jest relatywnie szybka decyzja, czy dwusetki będą modernizowane, czy nie. Pozytywna oznacza, że trzeba byłoby stworzyć harmonogram realizacji takich inwestycji. W przypadku zastosowania naszej technologii czas modernizacji bloku 200 MW w wariancie podstawowym, bez konwersji na gaz, szacujemy podstawowo na 12 miesięcy.Połowa tego okresu to prace projektowe i wtedy oczywiście blok może pracować, zaś minimum 4 miesiące to prace montażowe na bloku i wtedy musi być odstawiony. Czas odstawienia bloku konieczny do przeprowadzenia modernizacji jest stosunkowo krótki. Modernizacja bloku może być zaplanowana i prowadzona równolegle z remontem bloku.Dodatkową korzyścią jest to, że koszt produkcji energii w przypadku zmodernizowanego bloku przy pozostaniu przy węglu czy też konwersji na gaz jest zdecydowanie korzystniejszy, niż z nowego źródła gazowego.- Biorąc pod uwagę stan zaawansowania prac nad powołaniem NABE, a jak wiadomo ma powstać już niedługo, podejmowanie decyzji o modernizacji bloków 200 MW już przez NABE wydaje się naturalne. Taki scenariusz pokrywa się w dużym stopniu z zakończeniem programu „Bloki 200+”.Faza wdrożeniowa prowadzona przez nas na jednym z bloków Tauron Wytwarzanie w Jaworznie została zakończona, technologia jest sprawdzona. Przygotowujemy ofertę handlową, która będzie zawierała dokładne analizy ekonomiczne, w jakich okolicznościach modernizacje będą opłacalne dla inwestorów. Nasze prace zgrywają się więc w czasie z planowanym powołaniem NABE.Podstawowa modernizacja bloków 200 MW, bez konwersji na gaz, nie sprawi, że będą spełniały kryterium emisji 550 kg CO2/kWh, a tym samym nie będą mogły uczestniczyć w rynku mocy. Utrzymanie bez dodatkowego wsparcia zmodernizowanych bloków 200 MW w rynku byłoby wyzwaniem.Ale nie uważam, że byłoby czymś niewłaściwym, gdyby takie jednostki były dotowane. Rynek mocy został stworzony po to, żeby utrzymać elektrownie węglowe i zapewnić bilansowanie KSE. A zatem dlaczego nie stworzyć systemu, który wspierałby dla bezpieczeństwa pracy KSE zmodernizowane bloki 200 MW poza rynkiem mocy?- Zakładamy, że komercjalizacja technologii 200+ w Polsce i za granicą odbędzie się we współpracy z Siemens Energy. Mamy podpisane porozumienie o współpracy. Poza Polską za perspektywiczny rynek dla modernizacji bloków 200 MW uważamy Bałkany Zachodnie, a konkretnie Kosowo, Macedonię Północną, Bośnię i Hercegowinę oraz Serbię. Bałkany mają jednak mniejszy rynkowy potencjał modernizacji bloków 200 MW niż Polska, a generalnie rzecz biorąc – są trudniejszym rynkiem, m.in. ze względów geopolitycznych.- Na pewno było. Jak będzie, zobaczymy. Kryzysy energetyczny, wojna w Ukrainie, kurs na uniezależnienie Europy od importu gazu z Rosji spowodowały, że w Polsce nastąpił przynajmniej w jakimś stopniu odwrót od projektów gazowych. Ale podchodzimy do tego pragmatycznie.W energetyce z różnych powodów zdarza się od czasu do czasu, że wahadło zainteresowania jakimiś projektami wychyla się w skrajne położenia. Konwersja bloków węglowych na gaz ma swoje zalety, bo patrząc od strony technicznej, pozwala na spełnienie kryterium emisji 550 kg CO2/MWh, przy relatywnie niskich nakładach inwestycyjnych, a tym samym na utrzymanie takiego bloku w rynku mocy.