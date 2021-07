Klastry energii, czyli niewykorzystany jeszcze rezerwuar

Od 2016 r., kiedy weszły w życie przepisy zezwalające na tworzenie klastrów energii, w całej Polsce powstało ich ponad 200. Obecnie czynnych jest ok. 60, z czego bardzo aktywnych - blisko 20. Klastry czekają na nowe przepisy, które ułatwią ich rozwój.

Nowy model energetyki

Kilka nowych klastrów miesięcznie

Samorządy a klastry energii

Samorządy są przygotowane

Polityczne wsparcie

- Rozmawiamy z klientami tam, gdzie budujemy rozproszone źródła lub małe instalacje kogeneracyjne - tak, aby móc skonsumować potencjalne korzyści, których oczekujemy od klastra. Umowy w sprawie powołania klastrów, które zawarła Veolia, mają na celu przygotowanie nas do chwili, kiedy pojawią się konkretne regulacje prawne umożliwiające faktyczne rozpoczęcie działalności przez klastry. Wtedy będziemy w stanie dostarczyć - z korzyścią dla lokalnego klienta i dla nas - ciepło i energię elektryczną - tłumaczy Bartosz Krysta.W jego ocenie dzisiaj nie można powiedzieć, że klastry energii działają na dużą skalę. Dzieje się tak, ponieważ obecnie nie ma ułatwień regulacyjnych, które mogłyby skłonić różnych partnerów do pragmatycznej współpracy w ramach klastra.- Klastry założone w ciągu ostatnich lat, powstały w dużej mierze po to, by dostać granty i subwencje. To się już jednak skończyło i teraz czekamy na konkretne regulacje (tak w przypadku spółdzielni energetycznych), żeby dzięki nim można było uatrakcyjnić lokalne rynki energii - wskazuje Bartosz Krysta.Przypomina, że sektor energetyczny zmierza w kierunku energetyki rozproszonej; zmienia się paradygmat dostaw energii, tworzą się różnego rodzaju formy współpracy pomiędzy wytwórcą a klientem.Takim przykładem są spółdzielnie energetyczne, tak też powinien wyglądać klaster energii... Bartosz Krysta wskazuje, że aby można było "skonsumować" dobrodziejstwa z klastra energii, potrzebne są regulacje prawne, które np. pozwolą uniknąć części opłaty dystrybucyjnej.To rozwiązanie możliwe - w Polsce buduje się bezpośrednie linie elektroenergetyczne i działają OSDn. W ramach klastra można by się było porozumieć, aby ograniczyć koszty dystrybucji energii od wytwórcy do klienta końcowego. Z takiego rozwiązania mógłby korzystać np. lokalny wytwórca OZE, który dostarczałby energię lokalnym odbiorcom - jak to się dzieje w spółdzielniach energetycznych.Zachętą dla klastrów byłby także brak możliwości "kolorowania energii" (czyli obciążania jej kosztami kolorowych certyfikatów) czy brak opłaty mocowej.- Czekamy na takie regulacje. Bez ich wprowadzenia w życie klastry energii w Polsce nie będą się szybko rozwijały - prognozuje Bartosz Krysta.Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi prace nad zmianami mającymi ułatwić rozwój klastrów energii, nie wiadomo jednak, kiedy takie rozwiązania prawne mogą wejść w życie.- W Polsce obserwujemy silny wzrost liczby klastrów energii. Oceniamy, że każdego miesiąca powstaje od 2 do 4 klastrów - mówi Albert Gryszczuk, prezes Krajowej Izby Klastrów Energii.Jak tłumaczy, jest to spowodowane rosnącymi cenami energii dla samorządów, przedsiębiorstw, jak i odbiorców indywidualnych. Uczestnicy klastrów spodziewają się, że będą mogli liczyć na energię po niższych cenach.Od roku 2016, kiedy weszły w życie przepisy zezwalające na tworzenie klastrów energii, w całej Polsce powstało ich ponad 200. Wiele z tych klastrów już nie działa; często to były projekty zakładane bez odpowiedniego przygotowania lub inicjatywy samorządowe konstruowane przed wyborami.- Szacujemy, że w Polsce jest ok. 60 czynnych klastrów energii, z czego bardzo aktywnych - ok. 20 - wylicza Albert Gryszczuk.Jednym z regionów, gdzie powstało bardzo dużo klastrów energii, pozostaje Dolny Śląsk; ostatnio rośnie zainteresowanie klastrami także na Górnym Śląsku.- Na Górnym Śląsku jest wiele zapytań, jak założyć klaster energii. W dużej części to klastry, których pomysłodawcą są samorządy lokalne, ale nie brakuje też i takich, których inicjatorami są przedsiębiorcy - tłumaczy Albert Gryszczuk.Jednym z ważnych partnerów klastrów energii mają być samorządy lokalne. Pada pytanie: czy samorządy mają odpowiednie kompetencje i wiedzę, aby angażować się w tworzenie lokalnego systemu energetycznego?- Są one przygotowane merytorycznie, by z powodzeniem włączać się w działalność klastrów energii. Moje doświadczenia pokazują, że we współpracy samorządu i biznesu mogą powstawać bardzo interesujące projekty, korzystne dla społeczności lokalnych. Jednak rozwój takich inicjatyw będzie niemożliwy bez odpowiednich regulacji i wsparcia - zaznacza Bartosz Krysta z Veolii Energia Warszawa.Przypomina, że od klastrów energii oczekuje się niższych cen i pewnych przywilejów związanych z lokalnym wytwarzaniem.- Samorządy mają taką wiedzę; zgodnie z prawem energetycznym ich obowiązkiem jest też planowanie zapotrzebowania w energię elektryczną i ciepło - przypomina Bartosz Krysta.Akcentuje przy tym, że z reguły inicjatywa do tworzenia klastra leży po stronie biznesu.Eksperci zwracają też uwagę na inne aspekty udziału samorządów w klastrach energii.- Klastry powołane tylko przez same samorządy mają małe szanse na przetrwanie. Są co prawda wyjątkowe przykłady, gdzie klastry czysto samorządowe mają się całkiem dobrze i skutecznie działają, ale nie jest to powszechne. Wiele samorządów dostrzegło, że przy tworzeniu klastrów potrzebuje partnerów. Klaster to miejsce, gdzie samorząd powinien łączyć się z lokalnym biznesem czy lokalnymi NGO, tworząc lokalny rynek energii lub ciepła - wskazuje Albert Gryszczuk z KIKE.Jako się rzekło, Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowuje rozwiązania legislacyjne, które wzmocnią rolę klastrów energii i zniosą bariery dla rozwoju lokalnej energetyki.Jednym z podstawowych ułatwień, jakie należy przyznać klastrom energii i spółdzielniom energetycznym, pozostaje ułatwienie im dostępu do istniejącej sieci dystrybucyjnej: nie ma sensu budować nowych linii tylko dla klastrów, ponieważ mamy dobrze rozbudowaną sieć dystrybucyjną w Polsce.- Należy stworzyć takie regulacje, aby para producent-odbiorca wewnątrz jednego klastra mogła wprowadzić swą moc na średnim napięciu i odebrać moc w tym samym węźle wewnątrz klastra. Wówczas - z jednej strony - energia będzie tańsza, a z drugiej - zniknie obciążenie dla lokalnego OSD, który nie będzie się musiał martwić o zbilansowanie energii w systemie - podpowiada Albert Gryszczuk.Kolejny pomysł ułatwiający działanie klastrów to zwolnienie ich z tzw. kolorowania energii oraz z akcyzy i opłaty mocowej.Być może nowe regulacje dotyczące klastrów energii wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.W Polityce energetycznej Polski do 2040 r., przyjętej przez rząd w lutym 2021 r., zapisano, że do 2030 r. w Polsce ma powstać do 300 samobilansujących się obszarów, które mogą być oparte m.in. na klastrach energii. Pytanie tylko, czy ten zapis jest realny...- W chwili, kiedy zmienią się regulacje, które spowodują liberalizację rynku i pozwolą, aby stworzyć obszary samobilansujące się, pojawią się jeszcze większe korzyści dla konsumentów i producentów energii w klastrach, dzięki czemu nastąpi ich rozwój; dlatego uważam, że jest to realne - przekonuje Agnieszka Spirydowicz ze zgorzeleckiego klastra.Jak podpowiada, nowe regulacje dotyczące klastrów powinny ułatwiać tworzenie tzw. piaskownic energetycznych, czyli miejsc, gdzie będzie można testować nowe technologie, pozwalające w przyszłości na pełne zbilansowanie się obszarów, na których leży klaster.Agnieszka Spirydowicz zwraca uwagę na rosnące zainteresowanie klastrami energii. Do zgorzeleckiego klastra kilka razy w tygodniu przyjeżdżają samorządowcy i przedstawiciele firm zainteresowanych założeniem klastra i na miejscu chcą zobaczyć, jak klaster działa.Także inni eksperci są optymistami.- Uważam zapis w Polityce energetycznej Polski za realny . Faktem jest, że w ostatnim czasie bardzo niewiele się w tej kwestii działo, ale pamiętajmy, że w tej chwili nikt nie ma wątpliwości, że energetyka rozproszona to właściwy kierunek rozwoju i że kwestia prosumenta i autoprodukcji energii będzie w najbliższych latach ważnym elementem zmian energetyki. Widzimy, co się dzieje na rynku energii, ile kosztuje energia elektryczna, jak wygląda cena emisji CO2; widzimy też prognozy dotyczące wzrostu kosztów produkcji energii i ciepła. To wszystko będzie sprzyjać energetyce rozproszonej, w tym także klastrom energii - podsumowuje Bartosz Krysta.