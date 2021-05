Klastry energii - reaktywacja. Ministerstwo zapowiada zachęty

Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi analizy mające na celu wypracowanie rozwiązań legislacyjnych, które będą wspierać rozwój klastrów energii. - Przygotowano takie zachęty, by opłacało się być jego uczestnikiem - mówi WNP.PL Marcin Ścigan, dyrektor departamentu odnawialnych źródeł energii w MKiŚ.

Duże źródła odnawialne i klastry

Bezpieczeństwo energetyczne - na miejscu

Doprecyzowany zostanie również zakres podmiotowy i przedmiotowy działalności klastra energii oraz wskazane będą kluczowe elementy porozumienia tworzącego klaster energii, jak również określone zasady współpracy klastra energii z OSD.- Chcemy również zaproponować wprowadzenie rejestru klastrów energii, prowadzonego przez Prezesa URE. Znajdą się w nim klastry energii spełniające wymagania ustawy - wskazuje Marcin Ścigan.Obserwujemy silny rozwój krajowego rynku dużych projektów fotowoltaicznych. Wkrótce nastąpi zapewne powrót do rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie. Mogą pojawić się obawy, że inwestorzy skupią się na tych dużych projektach i nie będą chcieli angażować się w klastry energii.- Klastry energii nie są działalnością konkurencyjną wobec dużych projektów fotowoltaicznych oraz energetyki wiatrowej na lądzie. Dynamika rynku energii jest ogromna. Zainteresowanie odnawialnymi źródłami rośnie i to nas bardzo cieszy, tym bardziej, że poszczególne technologie nie wykluczają się. Dlatego też ważne jest, aby oba te segmenty rozwijały się równolegle. To jest właśnie ogromna zaleta OZE i jeden z elementów ich szybkiego rozwoju - podkreśla Marcin Ścigan.Zwraca uwagę, że fotowoltaika jest obecnie najszybciej rozwijającą się gałęzią OZE. Przed nami nowe rozwiązania legislacyjne dla wiatru na lądzie.- Bezpieczeństwo zarządzane lokalnie to dla nas bardzo ważny kierunek. Dlatego coraz większą rolę będzie odgrywać energetyka rozproszona. Zgodnie z PEP 2040 zakładamy do 2030 r. ok. pięciokrotny wzrost liczby prosumentów i zwiększenie do 300 liczby obszarów zrównoważonych energetycznie na poziomie lokalnym. Tutaj właśnie widzimy bardzo ważną rolę klastrów energii. To także szansa na nowe inwestycje i projekty - podkreśla Marcin Ścigan.Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi na bieżąco dialog z przedstawicielami klastrów energii, a także z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, w celu wypracowania rozwiązań służących rozwojowi klastrów energii w Polsce.