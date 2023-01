Klęska urodzaju w energetyce to realny scenariusz

W Polsce za dekadę moc zielonych źródeł może być większa niż szczytowe zapotrzebowanie. Z Włodzimierzem Muchą, wiceprezesem PSE, rozmawiamy o receptach na nadwyżki zielonej energii.

- W pewnym momencie skończą się zdolności absorpcji energii ze źródeł odnawialnych w postaci bieżącego zużycia, bo chwilowa ich moc będzie większa niż zapotrzebowanie całego kraju - wskazuje Włodzimierz Mucha, wiceprezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

Najlepszym rozwiązaniem problemu nadwyżek energii z OZE byłaby według Muchy budowa sezonowych magazynów energii opartych na zielonej energii, na przykład wodorowych.

Bez magazynów energii budowa OZE ze wsparciem oznacza, że musimy liczyć się z kosztami okresowego ograniczanie ich produkcji i w końcu z problemem zapewnienia mocy dyspozycyjnych do zabezpieczania pracy tych źródeł.

Plan rozwoju sieci przesyłowej do 2032 roku uwzględnia przyłączenie około 30 GW nowych OZE. Jaka jest mniej więcej przewidywana struktura technologiczna tych nowych OZE?

- Nasz plan rozwoju sieci pokazuje, że razem z operatorami systemów dystrybucyjnych znaleźliśmy w sieci miejsce na przyłączenie dodatkowych 30 GW OZE do 2032 roku. Z tej sumy prawie 11 GW to morska energetyka wiatrowa, a co najmniej 20 GW lądowa energetyka wiatrowa i fotowoltaika.

Większość z tych nowych źródeł ma już wydane warunki przyłączenia do sieci lub podpisane umowy przyłączeniowe. To oznacza, że jeżeli obecnie mowa jest o odmowie wydania warunków przyłączenia OZE do sieci, to w istocie chodzi o dodatkowe moce, ponad 20 GW pracujących OZE i te 30 GW uwzględnione już w Planie Rozwoju Sieci Przesyłowej.

W Polsce moc OZE może sięgnąć 50 GW już mniej więcej za dekadę

Co oznacza dla pracy KSE taki rozwój OZE, jaki się rysuje? Jakie wyzwania rodzi, o których może trzeba pomyśleć zawczasu?

- Przyrost OZE w ciągu dekady o mniej więcej 30 GW oznaczałby, że na początku następnej dekady mielibyśmy w Polsce źródła OZE o mocy ponad 50 GW, a przewidywane wówczas szczytowe zapotrzebowanie na moc szacujemy na 32-34 GW.

Ze względu na występowanie okresów jednoczesnej pracy źródeł OZE o różnej technologii z dość znaczną mocą, rysują się nam strukturalne - a przynajmniej okresowe - kłopoty z odbiorem nadwyżki energii elektrycznej z OZE.

Wówczas będą się pojawiały ilości energii, których system i odbiorcy nie będą w stanie wchłonąć. Zatem to nie sieć jest barierą rozwoju OZE. Będzie ją stanowiła krzywa zapotrzebowania na moc i energię w kraju ograniczająca możliwości wykorzystania pełnego potencjału zielonej energii.

Ale przecież ma następować m.in. rozwój gospodarki wodorowej, do czego potrzebna jest zielona energia, więc może nadwyżek prądu z OZE nie będzie i nie ma czym się przejmować?

- Przewidujemy, że w Polsce moc OZE może sięgnąć 50 GW już mniej więcej za dekadę, czyli szybko, a na razie nie widzimy zaawansowanych projektów związanych z zagospodarowaniem bardzo prawdopodobnych nadwyżek energii z OZE. Nie oznacza to, że nie ma takich możliwości, ale jeśli ich nie wykorzystamy, to OZE zaczną się kanibalizować, bo nie będzie co zrobić z tą energią.

Jest kilka możliwości zagospodarowania nadwyżek zielonej energii. Które najlepsze?

Co można albo raczej co należałoby zrobić z potencjalnymi nadwyżkami energii z OZE?

- Jest kilka możliwości zagospodarowania nadwyżek zielonej energii, o zróżnicowanej skuteczności. Możliwy jest eksport nadwyżek, co próbują robić Niemcy, ale skuteczność tego narzędzia jest problematyczna. Warunki klimatyczne w Europie są bardzo podobne, a szczególnie w państwach sąsiedzkich. Gdy powstają nadwyżki zielonej energii, to najczęściej ten problem dotyczy kilku państw jednocześnie.

Oczywiście istnieje potencjał wzrostu konsumpcji zielonej energii w warunkach jej nadpodaży, bo wówczas zapewne pojawiałyby się zachęty cenowe, włącznie z cenami ujemnymi. Na pewno zatem jest pewien potencjał do zmian zachowań konsumentów pod wpływem zmian cen energii. Nie oczekiwałbym jednak, żeby zmiana nawyków konsumentów mogła być rozwiązaniem problemu nadwyżek energii z OZE.

Wydaje nam się, że najlepszym rozwiązaniem rysującego się problemu nadwyżek energii z OZE byłaby budowa sezonowych magazynów energii opartych na zielonej energii, na przykład wodorowych. Sezonowe magazyny energii w założeniu ładowane byłyby w okresach nadpodaży OZE i pozwalałyby znakomicie zwiększyć udział energii z OZE w finalnym zużyciu energii.

Wiele firm, w tym także polskich, ma w swoich strategiach plany rozwoju magazynów energii, więc mamy nadzieję, że sezonowe magazyny energii będą powstawać. Sami jako operator systemu przesyłowego nie możemy posiadać takich magazynów energii. Zabraniają nam tego przepisy unijne.

A jeśli OZE rozwiną się szybciej niż sezonowe magazyny energii albo takie magazyny w ogóle nie będą powstawać?

- Jeśli nie będzie magazynów energii, to przy nadwyżkach podaży mocy ponad zapotrzebowanie będzie trzeba ograniczać produkcję OZE.

Ponadto trzeba będzie budować źródła szczytowe, zapewne gazowe, żeby było możliwe pokrycie zapotrzebowania na moc w czasie suszy klimatycznej, czyli wtedy, kiedy wiatr nie wieje i słońce nie świeci.

Gdyby istniały duże magazyny zielonej energii, to właśnie one byłyby substytutem konwencjonalnych źródeł dyspozycyjnych i rozwiązywałyby jednocześnie problem nadwyżek zielonej energii oraz suszy klimatycznej.

Efektywne wykorzystanie OZE ważne także dla odbiorców energii

Dlaczego jako odbiorcy energii mielibyśmy martwić się tym, czy energia z OZE zmieści się na rynku, znajdzie nabywców czy nie znajdzie?

- Gdyby OZE działały na warunkach rynkowych i nie otrzymywały wsparcia w jakiejkolwiek postaci, to faktycznie jako odbiorcy energii, czy my jako OSP (operator sytemu przesyłowego - red.), nie powinniśmy się martwić, czy OZE będą produkować czy nie, bo to byłoby ryzyko biznesowe ich właścicieli.

Jednak UE, a w tym Polska, zdecydowała się na wspieranie OZE, gwarantując m.in. sprzedaż określonych ilości energii po gwarantowanej cenie. Zatem gdy te instalacje nie będą mogły produkować ze względu na bezpieczeństwo pracy KSE, to zwrócą się do państwa z roszczeniami o utracone korzyści.

Trzeba mieć świadomość, że OZE bardzo dużo dają, ale w pewnym momencie skończą się zdolności absorpcji energii z OZE w postaci bieżącego zużycia, bo chwilowa moc OZE będzie większa niż zapotrzebowanie całego kraju.

Aby tym skutecznie zarządzić, musimy stworzyć na wszystkich poziomach napięć elastyczne narzędzia, które będą umożliwiały bilansowanie poziomu mocy generowanej i zapotrzebowanej w poszczególnych okresach godzin roku. Dopiero wtedy będziemy w stanie naprawdę efektywnie wykorzystywać OZE.

Bez magazynów energii budowa OZE ze wsparciem oznacza, że jako społeczeństwo musimy liczyć się z kosztami, które będziemy musieli ponieść na wsparcie rozwoju tych źródeł, w tym okresowe ograniczanie ich produkcji i w końcu na zapewnienie mocy dyspozycyjnych do zabezpieczania pracy OZE.