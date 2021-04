Klienci upadłej E2 Energia mogą zgłaszać wierzytelności do 19 kwietnia

Do 19, a nie do 6 kwietnia 2021, byli klienci upadłej spółki E2 Energia mogą dochodzić swoich roszczeń zgłaszając wierzytelności do syndyka - poinformował Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Więcej czasu na zgłaszanie wierzytelności

Obwieszczenie z 19 marca 2021