Klimat, nowy system azylowy - to dla Polski to najważniejsze sprawy nowej KE

Podwyższenie celu redukcji emisji CO2 na 2030 r., wprowadzenie granicznego podatku węglowego, ale też nowe propozycje dotyczące reformy systemu azylowego - to dla Polski najbardziej znaczące plany nowej KE pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen.

Nowy Zielony Ład dotknie też rolnictwo (hodowla zwierząt jest dużym źródeł emisji gazów cieplarnianych) oraz sektor lotniczy. Obłożenie podniebnych przewozów dodatkowymi opłatami - jak przyznał zaangażowany w dyskusje na ten temat dyplomata unijny - z pewnością przełoży się na wzrost cen biletów.Głośnym tematem nowej KE pozostanie migracja. Von der Leyen zapowiedziała nowe propozycje dotyczące reformy dublińskiego systemu azylowego. Do tej pory podziały państw członkowskich nie pozwoliły na przeprowadzenie jakichkolwiek zmian, ale presja, żeby zmienić obecny system, nie ustaje. Szczegółów na razie nie ma.Polacy będą się przyglądali pracy komisarza odpowiedzialnego za sprawy rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Będzie on odpowiadał za wdrożenie reformy, którą zaproponował jego poprzednik. Jednym z głównych postulatów rządzących w Warszawie w tym obszarze było zrównanie dopłat bezpośrednich dla rolników. Już teraz Polska jest blisko średniej w UE, ale faktycznie są kraje, gdzie farmerzy dostają więcej środków. Całkowitego zrównania w UE nie ma co się spodziewać, ale jeszcze w ramach przedstawionej w 2018 r. propozycji wieloletnich ram finansowych przewidziano spłaszczanie różnic.Ważnym zagadnieniem pozostanie cyfryzacja, wykorzystanie danych, czy transformacja przemysłowa. Najważniejsze projekty mają być przedstawione w czasie pierwszych 100 dni urzędowania nowej KE. Co się z nimi później stanie, zależeć będzie od państw członkowskich i europarlamentu.