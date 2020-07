Klimat to inwestycja na której możemy zarobić

Transformację energetyczną często widzi się jako zjawisko, które prowokuje tylko koszty, ale przecież jest to fenomenalna okazja do nowych inwestycji - mówi WNP.PL Michał Motylewski, managing counsel w kancelarii Dentons. Do końca 2020 r. Komisja Europejska chce przyjąć europejskie prawo o klimacie: cel - osiągniecie neutralności klimatycznej UE do 2050 r.

Komisja Europejska zapowiedziała, że celem gospodarki państw UE na rok 2050 pozostaje neutralność klimatyczna. To może być szansa dla Polski.

Jak mówi Michał Motylewski, przed nami etap dzielenia unijnych środków. Jeżeli chcemy mieć realnie szansę na sukces i zdobycie finansowania, to musimy już teraz myśleć, jak najlepiej te środki wykorzystywać.

Michał Kurtyka, minister klimatu, ocenia, że transformacja energetyczna będzie niosła ogromne szanse, również dla polskiego przemysłu.