Klimatyzatory nabijają rekordy produkcji energii z gazu w USA

W końcu lipca w Stanach Zjednoczonych padł rekord generacji energii z gazu. Według analityków BTU Analytics zużycie prądu windują klimatyzatory. Na południu USA notuje się ponadprzeciętnie wysokie temperatury.

Według danych firmy konsultingowej BTU Analytics 26 lipca w USA wyprodukowano 6,41 THh energii w generacji gazowej. To dotychczasowy rekord dla tego źródła. Tego dnia zużyto 1,4 mld m3 gazu do produkcji energii. Wynika to z ponadprzeciętnej wysokości temperatury notowanych obecnie w większości południowych i zachodnich stanów USA. Tak stan ma się utrzymać do 11 sierpnia.

Analitycy zwracają przy okazji uwagę, że 10 najwyższych wyników tej generacji to kwestia ostatnich 13 miesięcy. Ma to związek z przyspieszeniem zastępowania gazem generacji węglowej w USA. Do roku 2029 niemal jedna czwarta działających dziś elektrowni węglowych ma być zastąpiona gazem.

Według Argus Media to wynik wysokich kosztów eksploatacji i modernizacji istniejących elektrowni węglowych, w połączeniu z niską ceną gazu i rosnącymi obciążeniami klimatycznymi. Generacja węglowa emituje dwa razy tyle gazów cieplarnianych co gazowa.