Kłopoty z domową fotowoltaiką. Cwaniaków nie brakuje

Pojawia się coraz więcej przypadków nieprawidłowości w domowych instalacjach fotowoltaicznych. Ruszają kontrole.

Tauron poinformował, że przeprowadzi kontrole mikroinstalacji fotowoltaicznych z powodu nadużyć klientów.

Jak poinformowano, tylko w gliwickim rejonie funkcjonowania firmy Tauron wykrył ponad 1,5 tys. niepoprawnych nastaw falowników i 1,6 tys. przypadków przekroczeń mocy zainstalowanej. To nielegalne, ale także groźne dla sieci.

Dawid Zieliński, prezes Columbus, potwierdza, że wielu instalatorów nadal celowo zmienia też nastawy falowników, „podbijając” maksymalne napięcia pracy urządzenia.

- Wśród klientów, których Columbus obsługuje serwisowo, poprawiając instalacje po innych firmach, często obserwujemy przypadki przekroczeń mocy przyłączeniowej. Wynikają one z różnych powodów. Przed zmianą ustawą prosumenckiej lokalne firmy instalatorskie zgłaszały do Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) mniejszą moc przyłączeniową, bo wszyscy chcieli zdążyć zanim zmienią się przepisy. Wielu instalatorów nadal celowo zmienia też nastawy falowników, „podbijając” maksymalne napięcia pracy urządzenia. To jest nie tylko nielegalne, ale niebezpieczne dla sieci. Zawsze znajdzie się taki cwaniak, ale OSD łatwo ich wyłapują - mówi WNP.PL Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy.

Autokonsumpcja energii u prosumentów powinna być jak największa

Wyjaśnia, że klienci nie mogą sami przestawiać parametrów falownika, żeby produkować więcej energii, ponieważ jest on zabezpieczony specjalnym kodem producenta. Może to zrobić jedynie firma, która montuje instalację.

- Nawet jeśli ktoś uzyska dostęp do kodu, to jest to nielegalne i trzeba się liczyć z konsekwencjami. Zamiast iść na łatwiznę z ryzykiem, lepiej wybrać usługi od sprawdzonych i profesjonalnych firm - przekonuje Dawid Zieliński.

Tauron podaje, że autokonsumpcja energii u prosumentów na jego obszarze działalności wynosi około 20 proc. W przypadku klientów Columbusa ten wskaźnik ma być zdecydowanie wyższy.

- Kluczowe na etapie doboru inwestycji jest to, aby nie przewymiarowywać instalacji. Bo właśnie wtedy tworzy się paradoks, że latem wpompowujemy energię do sieci i czekamy, aż wróci w zimie. Stary system tak działał, że zakład energetyczny zabierał 20 proc. energii i dlatego wielu prosumentów rozbudowywało instalację, aby mieć z czego oddać te 20 proc. - dodaje Dawid Zieliński.

Warto zainwestować w pompę ciepła i magazyn energii

Tylko w gliwickim rejonie funkcjonowania firmy Tauron wykrył ponad 1,5 tys. niepoprawnych nastaw falowników i 1,6 tys. przypadków przekroczeń mocy zainstalowanej. W celu uniknięcia opisywanych przez Tauron przypadków konieczna jest, i to - zdaniem Zielińskiego - jak najpilniej, modernizacja sieci energetycznych.

Zieliński wskazuje, że równocześnie można odciążyć sieć prostymi sposobami już na poziomie indywidualnego prosumenta. Wystarczy zacząć od zmiany nawyków energetycznych, czyli innego zarządzania autokonsumpcją. Użytkownicy fotowoltaiki powinni zwiększać autokonsumpcję w ciągu dnia, gdy instalacje pracują najmocniej. Można to regulować odpowiednimi urządzeniami, nawet będąc w pracy.

- Warto też zainwestować w pompę ciepła czy magazyn energii, które odciążą sieć energetyczną. Wciąż za mało jest zachęt do instalowania magazynów energii w domach. Każda instalacja powinna mieć magazyn energii - to zdrowe rozwiązanie zarówno dla systemu energetycznego, jak i dla domu - uważa Zieliński.

Jego zdaniem najskuteczniejszym sposobem zapobiegania przeciążeniom sieci jest zaopatrzenie się w systemy do zarządzania energią, tzw. HEMS. Taki system zdalnie monitoruje instalację fotowoltaiczną i podpięte do niej urządzenia.

Poprosiliśmy także kilka innych dużych spółek z rynku fotowoltaiki o komentarz do informacji podanych przez Tauron Dystrybucja, ale odmówiły.

Tauron Dystrybucja zapowiada kontrole domowych instalacji fotowoltaicznych

Tauron Dystrybucja poinformował, że prowadzi kontrole mikroinstalacji fotowoltaicznych z powodu nadużyć klientów. Spółka zidentyfikowała klienta, którego moc mikroinstalacji miała wynosić 48 kW, a wprowadzał do sieci 10 razy więcej energii. To sugeruje 10-krotnie większe źródło niż zostało zgłoszone do spółki.

Spółka zwróciła uwagę, że odwrócenie przepływu energii, szczególnie w słoneczne dni powiązane z brakiem autokonsumpcji po stronie wytwórcy, skutkuje problemami napięciowymi, które wpływają na znaczny wzrost reklamacji klientów.

Dodano, że "klienci zgłaszają, że w słoneczne dni często wyłącza się ich falownik".

Przy autokonsumpcji energii wynoszącej około 20 proc. pozostała część wyprodukowanej energii jest wprowadzana do sieci, "co powoduje wzrost napięcia powyżej dopuszczalnych norm (dla napięcia 230 V wartość w przedziale 207-253 V, a dla napięcia 400 V wartość w przedziale 360 -440 V.), a w konsekwencji wyłączenie się falownika".

Jak poinformował Tauron Dystrybycja, wpływające do spółki reklamacje wskazują, że niektórzy klienci zmieniają ustawienia trybu pracy falownika, aby móc generować więcej energii.

"Takie działanie jest niezgodne z prawem i stwarza zagrożenie dla wszystkich mikroinstalacji pracujących w okolicy oraz urządzeń wszystkich osób zasilanych z danego obwodu" - zaznaczył Tauron Dystrybucja.