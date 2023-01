Kłótnia w rodzinie. Spór Rafako z Tauronem powinno rozstrzygnąć państwo

Ten serial trwa za długo. Politycy już dawno powinni go zakończyć - mówią WNP.PL o sporze Taurona z Rafako Dominik Kolorz z Solidarności i Bogusław Ziętek z Sierpnia 80.

Zdaniem Dominika Kolorza to związki zawodowe, Solidarność, muszą zapobiec upadłości Rafako.

Bogusław Ziętek zaznacza, że konflikt ten już dawno powinien zostać rozwiązany przez ministra aktywów państwowych. - To jest zabawa w piaskownicy, która nas bardzo drogo będzie kosztować - uważa szef Sierpnia 80.

Polski Fundusz Rozwoju TFI posiada 7,84 proc. akcji Rafako. W grudniu 2022 r. Rafako wyemitowało obligacje za 100 mln zł, które objął Skarb Państwa. Skarb Państwa posiada 30,06 proc. akcji Taurona, a KGHM 10,39 proc. akcji.

Rafako poinformowało w czwartek 12 stycznia 2023 r., że zamierza złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Ma to być reakcja na zachowanie Taurona, który dzień wcześniej wezwał wspomnianą spółkę do zapłaty ponad 1,3 mld zł kary za, zdaniem Taurona zawinione przez Rafako, usterki przy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno. Rafako uznało, że nie stać je na zapłacenie takich kar. Na inne strony konfliktu zwracają uwagę związkowi liderzy.

Solidarność może interweniować w sprawie upadłości Rafako

- Trudno mi powiedzieć, kto ma rację w tym sporze, Rafako czy Tauron. Ten serial ciągnie się od ponad roku. Rafako wydaje się firmą, która do tej pory zrobiła dużo poważnych inwestycji i takich problemów wcześniej nie miała. Patrząc z naszej związkowej perspektywy, byłoby niedobrym rozwiązaniem, jeżeli Rafako miałoby ogłosić upadłość - mówi WNP.PL Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Na pytanie, czy związek planuje interwencję w tej sprawie, odpowiada jednoznacznie.

- Od tego jesteśmy, żeby interweniować. Od tego są związki zawodowe i Solidarność, żeby spróbować nie dopuścić do sytuacji, w której takie przedsiębiorstwo jak Rafako upadło - deklaruje Kolorz.

Rafako potrzebne polskiej energetyce. Skarb Państwa powinien pogodzić zwaśnionych

- To fatalna wiadomość. Czeka nas proces reorganizacji polskiej energetyki, w tym rewitalizacja bloków energetycznych 200 MW. Rafako jest firmą, która ma wielkie tradycje w tym zakresie i posiada technologie pozwalające na rewitalizację tych bloków w taki sposób, aby miały one większą elastyczność, co jest niezwykle istotne w kontekście stabilności pracy systemu energetycznego. W tych warunkach pozwolenie na to, aby tego typu firma była zagrożona upadłością, świadczy o tym, że nikt nad tym nie panuje. Trzeba jak najszybciej doprowadzić do tego, aby Rafako i Tauron się dogadały - mówi WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący WZZ Sierpień 80.

Zwraca uwagę, że Tauron jest spółką kontrolowaną przez Skarb Państwa, a w Rafako Skarb Państwa poprzez PFR TFI również jest znaczącym akcjonariuszem.

- Wiadomo, że blok 910 MW w Jaworznie jest blokiem niesprawnym i nie działa w takim zakresie, w jakim działać powinien. W dużej części podzielam pogląd, że do jego niesprawności przyczynił się fakt, iż był zasypywany węglem nieodpowiedniej jakości. Konflikt ten już dawno powinien zostać przecięty przez ministra aktywów państwowych Jacka Sasina lub kogoś z jego resortu. To jest zabawa w piaskownicy, która nas bardzo drogo będzie kosztować. Nie rozumiem, dlaczego politycy bezczynnie się przyglądają, jak dwie grupy buldogów są na siebie napuszczane, a straty poniosą polska energetyka i polski podatnik - zaznacza Bogusław Ziętek.

Awantura w rodzinie. Tauron i Rafako z udziałem Skarbu Państwa

Grupa kapitałowa Rafako to jeden z największych pracodawców w regionie Raciborza, na koniec czerwca 2022 r. zatrudniała ona 1053 pracowników.

Najwięcej, bo 849 osób, było zatrudnionych w Rafako SA, inne spółki z grupy zatrudniały po kilkadziesiąt lub nawet tylko po kilka osób (szczegóły w tabeli poniżej).

Spór Rafako i Taurona rzeczywiście, jak to sugerują związkowcy, przypomina nieco awanturę w rodzinie, ponieważ w obu spółkach Skarb Państwa jest akcjonariuszem. Skarb Państwa posiada 30,06 proc. akcji Taurona, a dodatkowo KGHM Polska Miedź (kontrolowana przez Skarb Państwa) ma 10,39 proc. akcji energetycznego giganta.

Z kolei inny państwowy podmiot, czyli Polski Fundusz Rozwoju TFI, posiada 7,84 proc. akcji Rafako i jest jednym z głównych akcjonariuszy katowickiej spółki.

Dodatkowo w grudniu 2022 r. Rafako wyemitowało obligacje za 100 mln zł, które objął Skarb Państwa. Więc żądanie związkowców, aby Skarb Państwa zaangażował się w ten spór, ma swoje podstawy.

Można się spodziewać, że mniej lub bardziej widoczna interwencja Skarbu Państwa w rozwiązanie tego sporu w końcu nastąpi. Przemawiają za tym nie tylko struktura własnościowa Taurona i Rafako oraz emisja obligacji wartości 100 mln zł, ale także zbliżające się wybory parlamentarne. Upadłość tak dużej i znanej spółki jak Rafako z pewnością byłaby obciążeniem dla koalicji rządzącej i zostałaby wykorzystana przez opozycję.

Opozycja już zresztą zainteresowała się tematem. Posłowie Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Gadowski i Wojciech Saługa poinformowali 12 stycznia 2023 r., że w trybie pilnym poprosili o zwołanie posiedzenia Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Chcą, by na spotkanie z parlamentarzystami przyszli wicepremier Jacek Sasin, prezes grupy Tauron Polska Energia, prezes Tauron Wytwarzanie, przedstawiciel inwestora i dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa, prezes URE i prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Przewodniczący tej komisji poseł PiS Marek Suski poinformował, że złożony przez posłów KO wniosek zostanie rozpatrzony zgodnie z regulaminem Sejmu.

To duma polskiej energetyki. Do 6,5 TWh energii elektrycznej rocznie i 2,5 mln ton węgla

Decyzje o budowie bloku 910 MW zostały podjęte w latach 2010-2014. Rafako realizowało projekt od 2014 roku. Blok oddano do użytku w listopadzie 2020 r. Jego koszt to około 6 mld zł.

Tauron i Rafako zgodnie podkreślały, że blok o mocy 910 MW to najnowocześniejsza jednostka tego typu w polskim systemie energetycznym.

Zastosowane technologie i instalacje ochrony środowiska mają pozwolić na spełnienie najbardziej rygorystycznych norm. W porównaniu z wycofanymi z eksploatacji blokami klasy 120 MW, sprawność nowego bloku jest znacząco wyższa, a emisje SO2 i NOx niższe o ponad 80 proc., natomiast emisja CO2 jest mniejsza o ponad 30 proc.

Pracując z pełną mocą, blok w Jaworznie może wytwarzać około 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, zużywając ok. 2,5 mln ton węgla.

Docelowo blok w Jaworznie ma mieć tzw. minimum techniczne na poziomie 37 proc. To istotny parametr, bowiem przy niższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną nie jest konieczne jego wyłączanie, a potem ponowne uruchamianie.