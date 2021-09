Kluczowa inwestycja Węglokoksu Energia z dofinansowaniem

Umowę dofinansowania budowy kotła na biomasę w Zakładzie Ciepłowniczym Czeczott w Woli (Śląskie) podpisali w Katowicach przedstawiciele spółki Węglokoks Energia i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowy kocioł powstanie w przestrzeni istniejącego budynku Zakładu Ciepłowniczego Czeczott, który zasila sieć ciepłowniczą w Woli.

Będzie dysponował mocą cieplną 7 megawatów i zastąpi jeden z kotłów węglowych, który zostanie wycofany z eksploatacji. Będzie spalał drewno, głównie tzw. zrębki.

Dzięki tej inwestycji Zakład Ciepłowniczy Czeczott zużyje o 5200 ton węgla rocznie mniej i zredukuje emisję dwutlenku węgla o 16 tys. 440 ton.

To kluczowa inwestycja Węglokoksu Energia NSE Sp. z o. o. w Brzeszczach. Jest ona częścią planu rozwojowego, realizowanego przez Grupę Kapitałową Węglokoks Energia, mającego na celu zwiększenie udziału gazu ziemnego i biomasy w wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej.

"Jest to inwestycja, która poprawi zdecydowanie efektywność energetyczną tej ciepłowni" - powiedział prezes Węglokoksu Energia NSE w Brzeszczach Bogdan Gorgol.

"To wielki dzień dla nas, bo spinamy finansowanie dzięki NFOŚiGW. W zeszłym tygodniu spięliśmy finansowanie bankowe, w tym środki własne, tak że jestem dobrej myśli co do realizacji" - dodał prezes.

Przewidywane koszty to 13,5 mln zł, w tym dofinansowanie pozostającymi w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środkami Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to 7 mln zł.

Prace mają się rozpocząć w pierwszym kwartale przyszłego roku, a zakończyć - pod koniec 2023 r.

"To kolejna inwestycja w zieloną energię, w transformację energetyczną. Mamy dużo do zrobienia, bo tych lokalnych ciepłowni, zakładów energetyki cieplnej jest bardzo dużo do zmodernizowania. Musimy i chcemy przechodzić na zieloną energię, to wymóg czasów" - powiedział po podpisaniu umowy wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski.

"Takie inwestycje po pierwsze są potrzebne, bo przecież wszystkim nam zależy, żeby chronić środowisko, chronić klimat. Zawsze podkreślałem, że ten proces zmian powinien mieć charakter ewolucyjny, który pozwoli na to, żeby w sposób racjonalny, nowymi inwestycjami uzupełniać to, co jest już przestarzałe technologicznie, wyeksploatowane" - komentował obecny na uroczystości były pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, poseł PiS Adam Gawęda.