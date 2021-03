Kluczowy dla polskiej energetyki fundusz coraz bliżej

Sejmowa komisja klimatu, energii i aktywów poparła w poniedziałek projekt zmiany ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, które umożliwiają skorzystanie z Funduszu Modernizacyjnego. Do projektu wprowadzono szereg poprawek, w większości redakcyjnych.

Projekt o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dostosowuje polskie prawo do regulacji UE, dotyczących zasad funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji w latach 2021-2030. Wprowadza m. in. procedury ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego.

Na Fundusz trafiają środki ze sprzedaży 2 proc. ogólnej puli uprawnień do emisji w ramach systemu EU-ETS. Przeznaczone są na modernizację systemu energetycznego i poprawę efektywności energetycznej w państwach UE. Z FM mogą korzystać kraje, gdzie w 2013 r. PKB per capita było niższe niż 60 proc. średniej dla całej UE

Komisja wprowadziła do projektu prawie 40 poprawek redakcyjno-legislacyjnych Biura Legislacyjnego Sejmu, oraz poprawki zgłoszone przez posła Krzysztofa Tchórzewskiego, a poparte przez rząd.

Jedna z nich wykreśla z projektu termin niektórych czynności określony na 30 kwietnia 2021, ponieważ ustawa do tego czasu nie wejdzie w życie.

Inna reguluje sposoby wyliczania rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych w świetle nowych przepisów. Kolejna poprawka zmienia procedury zgłaszania inwestycji z FM do EBI.

W ramach Funduszu Modernizacyjnego Polska może skorzystać z ponad 43 proc. dostępnej puli - środków ze sprzedaży ok. 135 mln uprawnień do emisji. Ich wartość - w zależności od cen rynkowych - to od 2 do 4,8 mld euro.

Finansowanie z funduszu ma iść na wskazane cele - to m. in. wytwarzanie energii z OZE, ciepłownictwo, magazyny energii, sieci - w tym ciepłownicze. transformacja regionów uzależnionych od stałych paliw kopalnych, transformacja sektorów transportu, budownictwa i odpadów.

W projekcie, przewidziano procedurę ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Podstawową procedurą będą konkursy. Operatorem Funduszu będzie w Polsce NFOŚiGW, a nadzór będzie sprawował Minister Klimatu.