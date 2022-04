Kluczowy dla wiatraków projekt u nowego gospodarza. Czy to będzie przełom?

Projekt nowelizacji tzw. ustawy odległościowej, która kilka lat temu drastycznie ograniczyła możliwości lokalizacji nowych wiatraków, został przekazany z resortu rozwoju i technologii do Ministerstwa Klimatu i Środowiska „w celu kontynuowania prac legislacyjnych". Za ich finalizację odpowiedzialny będzie Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. OZE. Branża liczy na przyspieszenie prac nad liberalizacją ustawy. Uchwalenie nowych przepisów byłoby przełomem w polityce PiS wobec lądowej energetyki wiatrowej.

Ministerstwo klimatu i środowiska (MKiŚ) poinformowało, że na wniosek minister Anny Moskwy projekt nowelizacji ustawy z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych został przekazany do MKiŚ „w celu kontynuowania prac legislacyjnych”, a za ich finalizację odpowiedzialny będzie pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Wskazana wyżej ustawa to ustawa chyba lepiej znana pod potocznymi nazwami jako tzw. ustawa antywiatrakowa albo tzw. ustawa odległościowa. Jeden z jej kluczowych przepisów to zakaz budowy nowych wiatraków na lądzie w mniejszej odległości od budynków mieszkalnych, niż wynosi dziesięciokrotność ich wysokości. Stąd mówi się o tzw. regule 10H.

MKiŚ podało, że po zmianie gospodarza projektu nowelizacji tzw. ustawy odległościowej „trwają prace i analizy zmierzające do szybkiego przekazania projektu do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów". Resort sam podkreślił, że uelastycznienie tzw. zasady 10H jest kluczowe dla dalszego rozwoju lądowych farm wiatrowych oraz „możliwości wykorzystania taniej energii dla przemysłu”.

- Z dużą nadzieją na przyspieszenie prac patrzymy na przejście projektu ustawy nowelizującej tzw. ustawę odległościową pod skrzydła Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Liczymy na nowy impuls, bo ostatnie cztery miesiące z punktu widzenia prac nad projektem pozostającym w Ministerstwie Rozwoju zostały stracone - mówi Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW).

- Mamy nadzieję, że najbliższe tygodnie zaowocują konstruktywnymi decyzjami i jak najszybszym skierowaniem nowelizacji do Sejmu - dodaje.



Prezes PSEW wskazuje ponadto, że przejście projektu ustawy nowelizującej ustawę odległościową pod skrzydła Ministerstwa Klimatu i Środowiska ocenia pozytywnie także dlatego, iż „wydaje się, że resort klimatu lepiej rozumie potrzeby sektora energetycznego”.

- To resort odpowiadający za modelowanie polityki energetycznej Polski, który niedawno przygotował założenia weryfikacji polityki energetycznej Polski przyjęte przez rząd. To także resort, który przygotowuje inne strategie rządowe jak strategia wodorowa i zdaje sobie sprawę, jak sądzimy, że bez rozwiniętej energetyki wiatrowej na lądzie nie będzie wodoru w Polsce - mówi Janusz Gajowiecki.Grzegorz Skarżyński, partner w firmie Tundra Advisory, ocenia, podobnie jak Janusz Gajowiecki, że zmiana gospodarza projektu ustawy nowelizującej ustawę odległościową to szansa na przyspieszenie prac nad nią.

-Projekt będzie teraz prowadził minister Ireneusz Zyska, a więc minister odpowiadający w Polsce za OZE, bezpośrednio zainteresowany jego rozwojem, któremu powinno zależeć na tej ustawie, a dla poprzedniego gospodarza projektu, po odejściu z rządu wicepremiera Jarosława Gowina, to chyba była po prostu jedna z wielu regulacji - komentuje Grzegorz Skarżyński.

Zdaniem Grzegorza Skarżyńskiego, oddanie pieczy nad nowelizacją ustawy odległościowej resortowi rozwoju pewnie miało formalne uzasadnienie, bo to regulacje związane z planowaniem przestrzennym, które są w jego gestii.

- Ale ostatecznie w nowelizacji ustawy odległościowej nie chodzi o planowanie przestrzenne, ale o odblokowanie rozwoju lądowej energetyki wiatrowej w Polsce, o odblokowanie rozwoju OZE, więc tym bardziej zasadna jest zmiana gospodarza projektu. Liczę na to, że teraz ten projekt będzie miał swojego ambasadora w osobie ministra Zyski, a nie ma takiego ambasadora od wielu miesięcy - dodaje Grzegorz Skarżyński.

Prezes Ambiens trzyma kciuki za ministra

Zdaniem Michała Kaczerowskiego, prezesa zarządu Ambiens, firmy doradczej działającej w branży OZE, to jakiemu ministerstwu podlega projekt ustawy, w tym przypadku projekt ustawy nowelizującej ustawę odległościową, jest kwestią drugoplanową i techniczną.

- Ważne, żeby doszło w końcu do jej liberalizacji, bo dyskutujemy i konsultujemy szczegóły tak naprawdę już od 6 lat, od kiedy felerne przepisy weszły w życie. Na pewno niewdzięczna jest rola sprzątania po kolegach, natomiast jest to jednocześnie duża szansa na zdobycie kapitału politycznego oraz zostanie twarzą prawdziwie potrzebnych i oczekiwanych zmian - komentuje Michał Kaczerowski.

Michał Kaczorowski zaznacza, że trzyma kciuki za ministra Ireneusza Zyskę.

- Stoi przed nim szansa, ale i niemałe wyzwanie. Ustawa odległościowa była błędem. Uważam, że niechlubne 10H było konsekwencją politycznie motywowanych protestów posłów budujących swoje lokalne kariery - mówi Michał Kaczerowski.

- Zamiast kwestii merytorycznych stawiano na emocje oraz fake newsy. Ostatecznie zjawisko to przybrało niespodziewany obrót i doprowadziło do absurdu, z którego od lat ciężko się wycofać. Nigdzie indziej poza Polską nie wprowadzono prawa blokującego w niemal całym kraju możliwości lokalizowania nowych turbin wiatrowych. Dzisiaj wiemy, że beneficjentem tych regulacji nie jest ani przyroda ani samorządy, które razem z branżą wiatrową apelują o zmiany - komentuje Michał Kaczerowski.

Nowelizacja o "fundamentalnym znaczeniu dla energetyki i gospodarki"

- Liberalizacja ustawy odległościowej, co mam nadzieję w końcu się stanie już szybciej niż później, ma fundamentalne znaczenie dla energetyki i gospodarki. Jeśli nawet spojrzymy tylko na założenia weryfikacji polityki energetycznej Polski do 2040, to widać, że trzeba wybudować kilka gigawatów farm wiatrowych na lądzie, a bez liberalizacji ustawy odległościowej to się nie wydarzy - mówi Grzegorz Skarżyński.

- Nie chodzi już o interesy samych inwestorów OZE, o korzyści dla gospodarki wynikające wprost z inwestycji w lądowe wiatraki, o nowe moce w energetyce. Bez rozwoju lądowych farm wiatrowych pomysły na opartą o OZE elektryfikację przemysłu, na gospodarkę wodorową, pozostaną tylko hasłami i także z tego powodu blokowanie przez lata energetyki wiatrowej to absurd - dodaje Grzegorz Skarżyński.

Michał Kaczerowski stwierdza, że od nowelizacji ustawy odległościowej zależy nie tylko przyszłość energetyki wiatrowej w Polsce, ale i całego sektora energetycznego, jego kosztów, czy emisyjności i oddziaływań na środowisko.

- Umożliwienie dalszego rozwoju farm wiatrowych przełoży się również na polityki sektorowe, w tym na przykład wodorową. Dlatego też uważam, że oprócz odblokowania 10H już dzisiaj powinniśmy pomyśleć jak w ramach dyrektyw unijnych usprawnić permitting u nas w kraju - mówi Michał Kaczerowski.

- Mówimy o nowoczesnej lądowej energetyce wiatrowej, a ta bazując na większych, mocniejszych i bardziej efektywnych urządzeniach obecnie nie potrzebuje wsparcia finansowego, dopłat zapewniających opłacalność produkcji prądu. Czyste wiatraki się zwyczajnie opłacają - stwierdza Michał Kaczerowski.

Prezes Ambiens wskazuje, że nowelizacja ustawy odległościowej w przypadku energetyki wiatrowej wpłynęłaby pozytywnie na trzy kluczowe obszary - pozwoliłaby relatywnie szybko odmrozić wiele projektów, dałaby możliwość realizacji nowych projektów wiatrowych w kolejnych lokalizacjach i umożliwiłaby repowering wiatraków, czyli w uproszczeniu wymianę starych turbin na nowe, nowocześniejsze, co też blokuje ustawa odległościowa.

- Repowering z czasem stanie się coraz istotniejszy. Wiele farm wiatrowych w Polsce już ma blisko 20 lat, co kwalifikuje je do wymiany technologii, w miejscach rozpoznanych środowiskowo i niebudzących po latach wątpliwości społecznych - mówi Michał Kaczerowski.

Janusz Gajowiecki mówi, że bez zmiany ustawy nie będzie inwestycji w nowe projekty lądowych farm wiatrowych.

- Wkrótce skończą się te, które są realizowane i nie będzie nowych. Projektowana ustawa ma odblokować rozwój energetyki wiatrowej w Polsce, umożliwić rozwój nowych projektów i odmrozić projekty objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, ale niespełniające warunku 10H - mówi Janusz Gajowiecki.

W Polsce na koniec lutego 2022, wg danych publikowanych przez Agencję Rynku Energii, moc zainstalowana lądowych elektrowni wiatrowych wynosiła prawie 7185 MW wobec 6433 MW na koniec lutego 2021 roku.