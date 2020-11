Kluczowy moment na budowie farmy wiatrowej Polenergii

Na farmie wiatrowej Szymankowo stanęła już pierwsza turbina - poinformowała Polenergia. Farma będzie składała się z 11 turbin o łącznej mocy 38,1 MW.



Projekt farmy wiatrowej Szymankowo finansowany jest ze środków własnych Polenergii oraz kredytu bankowego udzielonego przez EBOiR, mBank oraz ING Polska.



Farma wiatrowa Szymankowo, zlokalizowana na terenie gminy Miłoradz (powiat malborski, województwo pomorskie), składać się będzie z 11 turbin. Farma ma zostać oddana do eksploatacji w 2022 r.



W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku grupa Polenergia osiągnęła około 1,33 mld zł przychodów ze sprzedaży wobec około 1,95 mld zł przychodów rok wcześniej notując skorygowany zysk netto w wysokości 85,9 mln zł (bez korekt 80,6 mln zysku netto) wobec 82,9 mln zł skorygowanego zysku netto za pierwsze trzy kwartały 2019 (bez korekt 74,6 mln zł zysku netto).



Przypomnijmy, że fundusze BIF IV Europe Holdings oraz kontrolowany przez Dominikę Kulczyk Mansa Investments wezwały 6 listopada 2020 do sprzedaży 21,98 mln akcji Polenergii, uprawniających do 48,4 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena akcji w wezwaniu to 47 zł.





Średnica wirnika w turbinach na farmie w Szymankowie wyniesie 132 m, moc nominalna turbiny to 3,465 MW. Łączna moc zainstalowanych turbin wyniesie 38,115 MW.Dostawcą turbin jest Siemens Gamesa Renewable Energy.