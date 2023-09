Koalicja Obywatelska ma pomysł na ciepło. Rezygnacja z węgla i remonty sieci

- Trwały spadek ceny jest możliwy tylko i wyłącznie wtedy, gdy w sposób świadomy podejmiemy decyzję o tym, aby nośniki energii zmieniły się – mówił w trakcie naszej debaty wyborczej Bartłomiej Gabryś z Koalicji Obywatelskiej.

Politycy największych ugrupowań w czasie kolejnej z cyklu debat, które publikujemy na „Kanale Wyborczym” WNP.PL oraz PortalSamorzadowy.pl, rozmawiali o rachunkach za ciepło systemowe oraz kondycji firm ciepłowniczych.

- Samo opieranie się na węglu nie jest złe. Problemem jest to, że jest on obecnie najdroższy – podkreślał Bartłomiej Gabryś z Koalicji Obywatelskiej.

Oprócz niego w dyskusji uczestniczyli: Janusz Kowalski z Zjednoczonej Prawicy, Piotr Masłowski z Polski 2050, Anita Sowińska z Lewicy oraz Krzysztof Szymański z Konfederacji.

Zobacz całą debatę dotyczącą kosztów ciepła. W naszym studiu wyborczym gościliśmy przedstawicieli największych ugrupowań w Polsce:

- Blisko 70 proc. ciepłownictwa systemowego dalej opiera się na węglu. To nie jest samo w sobie złe. Kłopot polega na tym, że to jest ten nośnik energii, który w tej chwili jest jednym z najdroższych. Koncepcja państwa powinna obejmować sytuację, w której odchodzi się od tego źródła i wtedy koszt uprawnień do emisji CO2 drastycznie spada. Znika jeden z głównych elementów kosztotwórczych dla ciepła systemowego – przekonywał kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Gabryś podkreślał, że poważnym problemem jest stan sieci ciepłowniczej.

- One są mocno wyeksploatowane. Tym tematem powinno się zająć już kilka lat temu jako element wyprzedzający w strategii dla sektora. Uniknęlibyśmy wielu strat, które teraz pojawiają się, gdy dochodzi do np. pęknięcia rury – dodawał.

W debacie Bartłomiej Gabryś przytaczał dane, z których wynika, że w Polsce tracimy około 12 proc. energii cieplnej z powodu złej jakości sieci przesyłowej.

- Warto powalczyć o te kilkanaście procent, bo to sprawi, że cena będzie niższa – mówił.