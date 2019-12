Koalicja Obywatelska pyta rząd o plany dotyczące polityki klimatycznej

Koalicja Obywatelska oczekuje od premiera Mateusza Morawickiego, by wyjaśnił, jaki plan dot. polityki klimatycznej przedstawi na rozpoczynającym się w czwartek w Brukseli szczycie UE. Posłanki KO apelowały w środę w Sejmie do szefa rządu o "rozsądne decyzje dotyczące przyszłości Polek i Polaków".

ℹ️ Czy rząd #PiS poprze plany neutralności klimatycznej do 2050 roku❓ Co z nową wersją krajowego programu na rzecz energii i klimatu❓ Czy rząd planuje odejście od paliw kopalnych❓ Apelujemy do rządu o rozsądne decyzje dla Polek i Polaków. 👇 pic.twitter.com/vwEUZWjzT3

Monika Rosa (KO) apelowała do premiera Mateusza Morawieckiego i rządu o "rozsądne decyzje dotyczące przyszłości Polek i Polaków". Apelowała też do związków zawodowych, które - jak mówiła - mają obawy przed transformacją klimatyczną i osiągnieciem unijnego celu neutralności klimatycznej, by nie przeciwstawiały się tym procesom, mówiąc, że jest to szansa dla Polski. Przekonywała, że transformacja energetyczna "niesie ze sobą powstanie nowych, bezpiecznych miejsc pracy, niesie ze sobą nowoczesne technologie i innowacyjność, niesie bezpieczeństwo i miejsc pracy i kolejnych pokoleń".Na rozpoczynającym się w czwartek w Brukseli szczycie UE szefowie państw i rządów będą próbowali osiągnąć porozumienie w sprawie zgody na cel neutralności klimatycznej w 2050 roku. Polska, jak wynika z nieoficjalnych informacji, domaga się szczegółowych zapisów dotyczących kompensacji, czyli wsparcia finansowego związanego z konieczną transformacją klimatyczną. Droga do neutralności klimatycznej będzie bowiem oznaczała przestawienie gospodarki na paliwa nieemisyjne, co z kolei oznacza zamykanie kopalń, czy wygaszanie pieców hutniczych, a w konsekwencji znikanie dziesiątek tysięcy miejsc pracy.W projekcie wniosków na szczyt jest mowa o 100 mld euro, jakie mają być zmobilizowane w ramach Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, jednak nie ma zapisów wskazujących na to skąd te środki i jak miałyby być dzielone. Dlatego - jak mówili dyplomaci w Brukseli - Polska domaga się bardziej szczegółowych zapisów. Cel Warszawy to zapewnienie, że pieniądze na transformację nie uszczuplą polityki spójności, czy polityki rolnej w następnych wieloletnich ramach finansowych. Rządowi zależy też na zapisach wskazujących na neutralność technologiczną, żeby nie wykluczać gazu, czy energetyki atomowej.