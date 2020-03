Kogeneracja patrzy z nadzieją na Nowy Zielony Ład

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych od lat podkreśla, że “technologia kogeneracji, stosowana głownie w elektrociepłownictwie i ciepłownictwie, (…) wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju oraz ma cały czas duży potencjał rozwoju w UE”. Liczy, że znajdzie to odzwierciedlenie w Nowym Zielonym Ładzie.

Miejsce kogeneracji w strategii Zielonego Ładu

W opinii Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych „nowa strategia zrównoważonego wzrostu, przyjęta przez Komisję Europejską, przyspieszy i spotęguje transformację we wszystkich sektorach”, co jest konieczne, jeżeli chcemy jako Wspólnota osiągnąć do 2050 r. neutralność klimatyczną.Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, które od lata działa na rzecz rozwoju kogeneracji, zwróciło uwagę na znaczenie EZŁ dla całokształtu gospodarki. W stanowisku Towarzystwa czytamy, że „niebagatelne znaczenie dla skuteczności wdrożenia założeń EZŁ ma przyjęcie takich polityk i rozwiązań, które są ze sobą spójne i komplementarne, uwzględniając przy tym poziom rozwoju gospodarczego państw, czyli np. różne mixy energetyczne”. Towarzystwo „dostrzegło konieczność uwzględnienia rozwoju technologicznego, jak również dostosowania tempa zmian do gotowości społeczeństw wobec zmian nawyków i zmian kulturowych (…)”.Dla przedstawicieli branży ciepłowniczej szczególnie istotne jest, aby “zalety kogeneracji zostały dostrzeżone zarówno w prawodawstwie unijnym, jak i legislacji krajowej”. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych od lat podkreśla, że “technologia kogeneracji, stosowana głownie w elektrociepłownictwie i ciepłownictwie, (…) wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju oraz ma cały czas duży potencjał rozwoju w UE”.Zdaniem ekspertów Towarzystwa “trend wspierania kogeneracji jako technologii sprzyjającej realizacji ambitnych celów klimatycznych zostanie utrzymany, a nawet więcej - zostanie wzmocniony”.Dodatkowo w debacie na temat kształtu EZŁ warto podkreślać rolę „dużych systemów ciepłowniczych w Polsce, zasilanych przez wysokosprawne elektrociepłownie, w tym gazowe, wytwarzające ciepło i energię elektryczną w procesach kogeneracyjnych”. W dyskusji nad ostatecznym kształtem Europejskiego Zielonego Ładu nie można zapominać, że “takie jednostki stanowią podstawę bezpieczeństwa dostaw ciepła do obszarów zurbanizowanych i są niezbędne do przeprowadzenia zrównoważonej transformacji”.Autorzy stanowiska PTEZ optymistycznie patrzą na plany Komisji Europejskiej. Nie bez znaczenia jest ich zdaniem przedstawienie konkretnych działań w ramach EZŁ, które dzięki wsparciu finansowemu i pomocy państwa, pozwolą na dalszy rozwój technologii kogeneracyjnej w naszym kraju.Zdaniem Towarzystwa, nie można jednak zapominać o tym, że „osiągnięcie zakładanych przez KE redukcji będzie trudniejsze do wykonania w sektorze ciepłownictwa sieciowego niż w sektorze wytwarzania energii elektrycznej i stanowi jedno z największych wyzwań w krajach takich jak Polska, charakteryzujących się najdłuższym sezonem grzewczym”.