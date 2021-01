Kogeneracja w kłopocie. Czas na nowe podejście

W dniach 10-14 grudnia 2020 r. odbyła się trzecia już aukcja na premię kogeneracyjną. Aukcję wygrało pięciu wytwórców, którzy uzyskali wsparcie łącznie dla całego okresu wsparcia w odniesieniu do prawie 2,4 TWh energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, dostarczonej do sieci i sprzedanej, o łącznej wartości blisko 95 mln zł. To tylko niewielka część pieniędzy, jaka na aukcję została przeznaczona.

Bloki poza EU ETS





Zdaniem PTEZ należy wysnuć wniosek, że konieczne wydaje się regulacyjne przemodelowanie systemu wsparcia w ten sposób, żeby - po pierwsze usunąć nadmierne bariery regulacyjne (pewne elementy usuwania tych barier znajdują się w obecnym projekcie nowelizacji ustawy CHP), po drugie - tak zaprojektować model ekonomiczny, który pozwoli na właściwe odzwierciedlanie prognozowanych kosztów wybudowania i funkcjonowania nowych jednostek kogeneracji oraz zapewni elastyczność na dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe.



Towarzystwo podkreśla, że minimalna wysokość premii kogeneracyjnej, jaka zostanie wypłacona uczestnikom, którzy wygrali aukcję (po korekcie o uzyskaną wartość pomocy inwestycyjnej), będzie znacznie niższa i wyniesie 24,63 zł/MWh, natomiast maksymalna - 43,95 zł/MWh.- Wysokości te znajdują się istotnie poniżej wartości referencyjnych określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw energii na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, które są obliczane dla benchmarkowych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej 30 MWe, z podziałem na paliwa (stałe, gazowe, biomasa i pozostałe). Dla jednostek opalanych paliwami gazowymi poziom ten wynosił na 2020 rok 151,48 zł za MWh - wylicza PTEZ.Przy zestawieniu wolumenu wygranych ofert (17 proc. całego wolumenu) i pozyskanego wsparcia przez wygrane oferty (3,5 proc. planowanego budżetu na ten wolumen), biorąc pod uwagę istotny brak korelacji pomiędzy tymi wartościami, należałoby wysnuć wniosek, że albo oferty cenowe były mocno niedoszacowane albo oferenci nie ponoszą wszystkich kosztów, które były uwzględniane przy planowaniu budżetu aukcyjnego.Zgodnie z informacją Prezesa URE, wsparcie uzyskały nowe jednostki kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej ponad 21 MWe, co wskazuje, że jednostki te z dużym prawdopodobieństwem -z daniem PTEZ - posiadać będą moc w paliwie poniżej 20 MW, czyli nie będą objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych EU ETS, co w oczywisty sposób przekłada się na możliwość złożenia korzystniejszej oferty, ponieważ całkowicie odpada tak istotna pozycja kosztowa jak koszt uprawnień CO2.W odniesieniu do trwającego również obecnie naboru na premię kogeneracyjną indywidualną, dedykowanego jednostkom kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MWe, kluczową kwestią jest to, biorąc pod uwagę wskazane powyżej uwarunkowania, że porównywanie ze sobą wysokości premii dla jednostek o mocy w paliwie poniżej 20 MW oraz tych powyżej jest niemiarodajne, ponieważ w przypadku tych pierwszych nie występują komponent stanowiący bardzo istotny udział kosztów, tj. koszty zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.