Kogeneracja znacznie zwiększyła przychody i zyski

Dane za pierwsze półrocze 2023 roku wskazują, że Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja znacznie polepszył swoje wyniki finansowe wobec pierwszego półrocza zeszłego roku.

W pierwszym półroczu tego roku spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1,71 mld złotych, podczas gdy w analogicznym okresie zeszłego roku było to 0,9 mld. Zyski z działalności operacyjnej za pierwsze 6 miesięcy tego roku wyniosły 272 mln złotych, a w roku ubiegłym w tym samym okresie było to 87 mln złotych, a więc wzrosły one ponad trzykrotnie.

Zysk netto spółki w pierwszym półroczu tego roku wyniósł niemal 228,5 mln, a w pierwszym półroczu 2022 roku było to 97 mln, a więc tu również widać ponad dwukrotny wzrost. Spółka zanotowała także wzrost kapitału własnego. Z 1,8 mld w pierwszym półroczu 2022 do 2,1 mld w pierwszym półroczu 2023 roku.

Jednostką Dominującą Grupy Kapitałowej Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”, „Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A.) jest Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (KOGENERACJA S.A., „Spółka Dominująca”, „Jednostka Dominująca”, „Spółka”). Akcjonariuszem większościowym spółki jest Polska Grupa Energetyczna, która posiada 58 proc. udziałów, a za nią OFE Allianz Polska (10 proc. udziałów) i OFE PZU Złota Jesień (8,03 proc. udziałów).