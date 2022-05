Kolejna gmina w woj. śląskim rozpoczyna poszukiwania złóż geotermalnych

Jasienica rozpoczyna poszukiwania złóż geotermalnych. W poniedziałek wójt Janusz Pierzyna podpisał umowę z firmą, która będzie pełniła funkcję inżyniera kontraktu przy wykonaniu odwiertu w Grodźcu. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na jego wykonanie.

Przetarg na wykonanie odwiertu ogłoszony zostanie prawdopodobnie około września 2022 r.

Prace przy nim powinny ruszyć w początkach 2023 roku, a potrwają do czerwca 2024 r.

Ciepłe źródła miałyby pozwolić m.in. na stworzenie basenów z ciepłą i leczniczą wodą, a także na ogrzewanie domów.

Artur Biliński, prezes firmy z Poznania, która będzie inżynierem kontraktu wyraził przekonanie, że przetarg na wykonanie odwiertu ogłoszony zostanie około września br. Prace przy nim powinny ruszyć w początkach przyszłego roku, a potrwają do czerwca 2024 r.

Firma z Poznania otrzyma za wywiązanie się z umowy 670 tys. zł. Do jej zadań będzie należało m.in. doradztwo przy wyborze wykonawcy odwiertu, nadzór i dozór geologiczny podczas prac, a także opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej.

Duży potencjał

Odwiert wykonany zostanie w Grodźcu na działce gminy. Wójt Jasienicy pozyskał na ten cel blisko 15 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ta kwota pokryje w całości wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych "Jasienica GT-1" w Grodźcu.

Obecne działania gminy, to finał wieloletnich starań Pierzyny, który już w 1999 r. zlecił prof. Julianowi Sokołowskiemu przeprowadzenie analiz.

- Z opracowania wynikało, że z dużym prawdopodobieństwem na terenie Grodźca może znajdować się złoże wód geotermalnych o największym potencjale wykorzystania gospodarczego. Temperatura może wynosić między 70 a 90 st. C - powiedział.

Pierzyna powiedział, że odwiert w Grodźcu będzie miał głębokość prawie 2 km. Przewiercenie zostanie dokonane metodą obrotową z zastosowaniem urządzenia wiertniczego i płuczki wiertniczej, odpowiedniej do rodzaju skał.

Baseny i ogrzewanie domów

Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej, zawierającej wyniki badań polowych i laboratoryjnych. Dokumentacja będzie zawierała też opis budowy geologicznej oraz analizę warunków hydrogeologicznych.

- Dopiero ten komplet będzie stanowił podstawę do zatwierdzenia zasobów wód termalnych i do wystąpienia o koncesję na ewentualną eksploatację - powiedział wójt Janusz Pierzyna.

Samorządowiec powiedział, że ciepłe źródła pozwoliłyby m.in. na stworzenie basenów z ciepłą i leczniczą wodą, a także na ogrzewanie domów. Jego marzeniem jest utworzenie kompleksu o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rehabilitacyjnym w Grodźcu. Byłaby to inicjatywa prywatnych przedsiębiorców, ale gmina pozostałaby właścicielem ujęcia.

Projekt "Jasienicki Kurort Zamkowy" powstał w 2017 r. i został wpisany do rządowego przedsięwzięcia Narodowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako program Beskidzkiego Centrum Narciarstwa. Sercem kurortu miałby się stać zamek w Grodźcu. Należy on obecnie do lokalnego przedsiębiorcy, który gruntownie odrestaurował już zabytek.

Na terenie ok. 50 ha wokół zamku powstać ma kompleks turystyczno-edukacyjno-rehabilitacyjno-sportowy. Plany zakładają m.in. stworzenie muzeum, centrum konferencyjnego i edukacyjnego z zapleczem hotelowym, ośrodka spa oraz centrum rehabilitacji, a także infrastruktury sportowej, w tym ścieżek pieszych, rowerowych i konnych, tras narciarskich, a także basenów termalnych. Powstać ma dom dla weteranów. Częścią kurortu będą oranżerie, ogrody oraz rezerwat przyrody "Morzyk".