Kolejne 900 MW mocy na wiatr ze wsparciem po aukcji 2020 roku

- Energią z wiatru zakontraktowaną w wyniku tegorocznej aukcji można byłoby zasilić ponad 820 tys. gospodarstw domowych, a prądem ze słońca – około 340 tys. rodzin. Obie technologie pokazały w tym roku swoją konkurencyjność cenową wobec hurtowej ceny energii. To cieszy, bo do odbudowania gospodarki po kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19 potrzeba nam będzie jak najwięcej taniej i czystej energii – komentuje Janusz Gajowiecki, prezes PSEW.

Efekt zatrzymania rozwoju farm wiatrowych

Prezes PSEW odniósł się do dużego udziału projektów PV wśród tegorocznych zwycięzców aukcji OZE w koszyku wiatr-PV dla projektów o mocy powyżej 1 MW.- Cieszy nas duży udział fotowoltaiki wśród zwycięzców tegorocznej aukcji w koszyku zdominowanym do tej pory przez duże instalacje wiatrowe. Nie można jednak pominąć faktu, że jest to efekt zatrzymania rozwoju nowych efektywnych projektów farm wiatrowych na lądzie w naszym kraju- wskazuje Janusz Gajowiecki.- Także projekty rywalizujące o wsparcie w ramach w tegorocznej aukcji ze względu na obowiązującą ustawę odległościową nie mogły skorzystać z turbin najnowszych generacji, które pracują bardziej wydajnie, dzięki czemu jednostkowy koszt wyprodukowanej MWh jest niższy – tłumaczy Janusz Gajowiecki.Prezes PSEW zapewnia, że po uwolnieniu rynku wiatrowego w Polsce inwestorzy przystąpią do rozwijania nowych projektów przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych generacji turbin. PSEW podlicza, że w wyniku dotychczas przeprowadzonych aukcji OZE. tj. tegorocznej i z lat poprzednich,w Polsce powstanie prawie 4,2 GW nowych mocy wiatrowych na lądzie.