Kolejne bloki węglowe idą w odstawkę. PGE, Enea i Tauron zdradzają swoje plany

W 2021 roku koncerny PGE i Tauron wyłączyły z eksploatacji bloki węglowe o łącznej mocy ponad 1800 MW. Enea nie przeprowadzała i nie planuje wyłączeń. Takich zamiarów w tym roku nie ma też Tauron. W grupie PGE pod koniec 2022 roku może dojść do wyłączenia dwóch bloków węglowych.

Polska energetyka nadal węglem stoi

- Wyłączenie bloków było spowodowane wyczerpaniem okresu derogacji IED (umożliwiała instalacjom spalania paliw funkcjonowanie po 2015 r. przy zachowaniu łagodniejszych standardów emisyjnych - dop. red.), brakiem możliwości spełnienia obecnych standardów emisji zapisanych w konkluzjach BAT oraz wysokimi kosztami eksploatacji i niską sprawnością wytwarzania energii elektrycznej - wyjaśnił Tauron.Enea poinformowała WNP.PL, że w 2021 roku nie wyłączyła na stałe żadnego bloku energetycznego i nie ma też takich planów na 2022 rok. Także Tauron w 2022 roku nie planuje wyłączania bloków z eksploatacji. Natomiast PGE GiEK ma takie plany, ale z informacji otrzymanych na początku lutego 2022 wynikało, że to nie jest przesądzone.- PGE GiEK z końcem 2022 roku planuje wyłączenie z eksploatacji bloków energetycznych nr 3 i 4 w Elektrowni Rybnik o mocy jednostkowej osiągalnej: blok nr 3 - 225 MW; blok nr 2 - 225 MW; łącznie 450 MW. Obecnie prowadzone są jednak uzgodnienia w sprawie ewentualnego przedłużenia pracy tych jednostek do końca 2023 r. z limitem 1500 godzin pracy - podało nam biuro prasowe PGE.Dodano, że terminy zakończenia eksploatacji bloków węglowych będą uzależnione od uwarunkowań rynkowych, wymogów środowiskowych, rentowności produkcji oraz zapotrzebowania na energię elektryczną przez Krajowy System Elektroenergetyczny.Polska energetyka nadal węglem stoi. Na koniec 2021 roku, wg danych ARE, moc osiągalna w KSE wyniosła ponad 53 tys. MW, a z tego ponad 22 tys. MW przypadało na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe na węgiel kamienny, a kolejne prawie 8,4 tys. MW na elektrownie zawodowe na węgiel brunatny.