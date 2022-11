Kolejne problemy z nowym reaktorem elektrowni Olkiluoto

Z powodu uszkodzeń pompy wodnej wytwarzanie energii elektrycznej przez nowy trzeci reaktor rozpocznie się najwcześniej 11 grudnia, zaś regularne do sieci z końcem stycznia – poinformował operator elektrowni Olkiluoto znajdującej się nad Zatoką Botnicką.

Stwierdzone uszkodzenia pompy jednostki turbiny wymagają przeprowadzenia bardziej szczegółowych badań, które potrwają kilka tygodni - przekazano w komunikacie operatora TVO, podkreślając, że awaria nie ma wpływu na bezpieczeństwo jądrowe. Usterki stwierdzono w połowie października.

To kolejna awaria w bloku elektrowni, będącego w końcowej fazie testów. Regularna dostawa energii elektrycznej do krajowej sieci miała - jak zakładano - rozpocząć się w połowie grudnia. Teraz - jak podano - generowanie testowe zostanie wznowione najwcześniej 11 grudnia, zaś termin regularnej dostawy do sieci został przesunięty na koniec stycznia.

Reaktor wodno-ciśnieniowy OL3 został uruchomiony na początku tego roku, ale z powodu różnych problemów technicznych i związanych z uzyskaniem pozwoleń na różnych etapach prac nastąpiło to z 13 letnim opóźnieniem. O kolejnych przesunięciach terminów czy opóźnieniach harmonogramu informowano już łącznie ponad 20 razy.

Ze zbudowanym przez francusko-niemieckie konsorcjum Areva-Siemens nowym blokiem elektrowni, w kontekście kryzysu energetycznego i możliwych niedoborów energii w nadchodzącej zimie, wiązano w Finlandii duże nadzieje.

Olkiluoto-3 o mocy elektrycznej netto 1600 MW jest jednym najmocniejszych reaktorów na świecie. Po ostatecznym podłączeniu nowego reaktora do sieci siłownia Olkiluoto ma pokrywać ok. 30 proc. całkowitego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną (z czego ok. 15 proc. z OL3).